Un hombre habría matado a un perro en Rionegro por subirse a una cama sin permiso

Las autoridades del municipio de Rionegro capturaron este fin de semana a un hombre señalado de un grave caso de maltrato animal.
Los hechos habrían ocurrido en el sector El Vergel, a donde las autoridades llegaron a inspeccionar el cuerpo sin vida de un perro.
Le puede interesar: Bizcocho, el perrito brutalmente golpeado en Bolívar, se recupera de las heridas y ya tiene nueva familia
De acuerdo con las primeras pesquisas de las autoridades, el animal habría sido asesinado por un hombre que le reprendió violentamente el subirse a una cama sin permiso.