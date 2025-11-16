x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Un hombre habría matado a un perro en Rionegro por subirse a una cama sin permiso

El caso fue repudiado por las autoridades de ese municipio, que ya capturaron al principal sospechoso. Lea más detalles.

  • Un equipo técnico de la Dijin se desplazó a la escena del crimen para practicarle una necropsia al perro que fue asesinado. FOTOS: Cortesía Alcaldía de Rionegro
    Un equipo técnico de la Dijin se desplazó a la escena del crimen para practicarle una necropsia al perro que fue asesinado. FOTOS: Cortesía Alcaldía de Rionegro
El Colombiano
El Colombiano
16 de noviembre de 2025
bookmark

Las autoridades del municipio de Rionegro capturaron este fin de semana a un hombre señalado de un grave caso de maltrato animal.

Los hechos habrían ocurrido en el sector El Vergel, a donde las autoridades llegaron a inspeccionar el cuerpo sin vida de un perro.

Le puede interesar: Bizcocho, el perrito brutalmente golpeado en Bolívar, se recupera de las heridas y ya tiene nueva familia

De acuerdo con las primeras pesquisas de las autoridades, el animal habría sido asesinado por un hombre que le reprendió violentamente el subirse a una cama sin permiso.

Se presume que luego de asesinar a la mascota, el hombre habría emprendido la huida y se habría llevado a su hija consigo.

Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, precisó que la denuncia del caso fue recibida a través de la línea 123 durante la noche del pasado sábado.

Lea también: ¡Indignante! En La Estrella también grabaron a otro maltratador de animales: perrito fue víctima de brutal golpiza

“De inmediato activamos el protocolo con nuestra Policía Nacional, que se desplazan hacia el lugar de los hechos y allí es adelantado el proceso de necropsia del canino y se instruye a la ciudadanía para que presente la denuncia respectiva”, dijo la funcionaria.

Tras varias horas de búsqueda, los uniformados dieron con el sospechoso y lo llevaron al Centro de Traslado por Protección de ese municipio, en donde quedó a disposición de los organismos judiciales.

“La alcaldía rechaza contundentemente el acto de violencia en contra de un canino e instan las autoridades a imponer una sanción ejemplarizante”, dijo la secretaria Tejada.

También hubo denuncias de maltrato animal en Medellín

En el Valle de Aburrá, la Policía también atendió otro caso de presunto maltrato animal, esta vez denunciado en una unidad residencial de la Loma de Los Bernal, en el suroccidente de Medellín.

Allí, vecinos del sector captaron en video a un animal que posiblemente era maltratado y que en las imágenes lucía con miedo y estrés.

Según informó la Policía, el perro fue valorado por veterinarios de los carabineros y luego fue trasladado al Centro de Bienestar Animal La Perla para recibir atención especializada.

Temas recomendados

Policía
Maltrato Animal
Mascotas
Perro
Alcaldía de Rionegro
Antioquia
Rionegro
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida