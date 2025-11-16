bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Entre más se demore Medellín en responder, más edificios habrá que hacer”

16 de noviembre de 2025

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

El arquitecto Carlos Alberto Montoya, uno de los protagonistas de la transformación urbana de las últimas cuatro décadas en Medellín, propone en un libro alternativas para que la ciudad reduzca su déficit de vivienda retomando soluciones de los años 80 y 90....