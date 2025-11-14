x

El Clásico El Colombiano cambió de fecha: se correrá este 30 de noviembre por el Oriente de Antioquia

La organización del Clásico El Colombiano confirmó el aplazamiento del evento ciclístico para el domingo 30 de noviembre. Este es el motivo.

  • El Clásico El Colombiano espera contar con 1.000 ciclistas este 30 de noviembre. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 8 horas
Luego de una reunión operativa con autoridades y entidades de los municipios involucrados en la ruta del Clásico El Colombiano, se tomó la decisión de aplazar la carrera inicialmente prevista para el 23 de noviembre por el Oriente de Antioquia.

La determinación responde a la reciente convocatoria para la presentación de las pruebas de Función Pública – Antioquia 3, organizadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), programadas para el mismo fin de semana en Medellín y Rionegro.

Lea: De la camisa al asfalto: el Clásico El Colombiano 2025 plasma su desafiante ruta en el jersey oficial

Según indicó la organización, los cierres viales necesarios para la realización del evento afectaban directamente el desplazamiento de quienes deben asistir a la prueba, y además, muchos funcionarios de las secretarías de movilidad de los municipios del recorrido estarán vinculados al proceso, lo que limita el apoyo logístico y de seguridad vial.

Nueva fecha confirmada

El evento recreativo más tradicional del país, que llegará a su edición 52, se realizará finalmente el domingo 30 de noviembre de 2025.

“Siendo coherentes con nuestro propósito de ser la conexión para construir sociedad y velando porque todos los participantes de estas pruebas puedan realizarlas con normalidad, decidimos acogernos a las recomendaciones de las autoridades de desarrollar el evento en otra fecha. Hay situaciones que están por encima de nuestras posibilidades, esta es una de ellas”, señalaron los voceros del Clásico.

La organización garantizó plena tranquilidad para los inscritos, asegurando que la competencia se llevará a cabo con normalidad en la nueva fecha.

Recorridos y distancias

Para este año, el Clásico El Colombiano contará con dos rutas: Gran Fondo: 113 kilómetros con salida y llegada en El Retiro, pasando por La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral y Rionegro, y Medio Fondo, DE 63 kilómetros.

Los participantes podrán competir en bicicleta de ruta o ciclomontañismo. Las inscripciones continúan abiertas a través del portal oficial www.clasicoelcolombiano.com

Las personas que tengan inquietudes sobre su participación pueden comunicarse al correo fundacion@elcolombiano.com.co o al WhatsApp 322 718 7411.

Siga leyendo: El Clásico El Colombiano 2025 tendrá una batalla de estrellas en el Oriente antioqueño; estas figuras ya confirmaron

