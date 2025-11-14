El Clásico El Colombiano cambió de fecha: se correrá este 30 de noviembre por el Oriente de Antioquia

Luego de una reunión operativa con autoridades y entidades de los municipios involucrados en la ruta del Clásico El Colombiano, se tomó la decisión de aplazar la carrera inicialmente prevista para el 23 de noviembre por el Oriente de Antioquia.

La determinación responde a la reciente convocatoria para la presentación de las pruebas de Función Pública – Antioquia 3, organizadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), programadas para el mismo fin de semana en Medellín y Rionegro.

Según indicó la organización, los cierres viales necesarios para la realización del evento afectaban directamente el desplazamiento de quienes deben asistir a la prueba, y además, muchos funcionarios de las secretarías de movilidad de los municipios del recorrido estarán vinculados al proceso, lo que limita el apoyo logístico y de seguridad vial.