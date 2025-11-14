Cambio de última hora modifica partido Colombia-Nueva Zelanda, ¿a qué hora se jugará este sábado?

El ambiente de selección vuelve a sentirse con fuerza en Fort Lauderdale, donde la Tricolor prepara el primero de sus dos amistosos del mes. Su venidero rival será Nueva Zelanda. Con James Rodríguez y Luis Díaz liderando la concentración, la expectativa crece entre los hinchas que esperan ver al equipo cerrar el año con buenas sensaciones.
El duelo, que inicialmente estaba programado para este sábado 15 de noviembre a las 7:00 p.m., fue modificado por razones logísticas y de acceso al estadio. Le contamos la nueva programación y otras novedades del encuentro, en el que Nueva Zelanda llega con importantes bajas.