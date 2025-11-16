x

Petro vuelve a defender bombardeo en Guaviare ante lluvia de críticas de la izquierda: “esta vez protegimos soldados”

El presidente Petro defendió el bombardeo en Guaviare, negó violaciones al DIH y respondió a críticas desde la izquierda por la muerte de siete menores.

    Petro aseguró que solo ha ordenado 12 bombardeos en sus tres años de gobierno: “Siempre he tomado la decisión última (...) lo hago con la mayor información posible y mi mayor saber”. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro volvió a salir al paso a la tormenta política que desató el bombardeo del 10 de noviembre en zona rural del Guaviare, donde murieron siete menores de edad reclutados por las disidencias de Iván Mordisco, según confirmó Medicina Legal.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que la operación respetó el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y rechazó las críticas que han surgido tanto desde la oposición como desde sectores del propio Pacto Histórico.

“Sostener que no debíamos bombardear es una posición equivocada que conlleva a que los grupos armados del narco recluten más y más niños”, afirmó Petro, subrayando que cualquier negociación con grupos ilegales debe partir de un acuerdo inicial: sacar a los menores del conflicto.

Conozca más: ONU condena muerte de siete menores en bombardeo en Guaviare y exige frenar reclutamiento forzado

“No rompí el principio de distinción”: respuesta a la izquierda crítica

Uno de los puntos más polémicos fue la respuesta directa del presidente a las críticas provenientes de voces de izquierda.

El propio senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, escribió que no podía dejar de condenar la operación, recordando que también se opuso a estos bombardeos durante el gobierno de Iván Duque.

Petro calificó esas críticas como “infundadas” y aseguró que en la zona donde se dio el bombardeo “era imposible romper el principio de distinción” porque no había civiles.

El mandatario también rechazó que se compare este operativo con los bombardeos en el Caribe, en Putumayo o con lo ocurrido en Gaza. “En esos sitios han bombardeado solo civiles desarmados (...) no es comparable con el bombardeo a las columnas de Mordisco, armadas y en plena ofensiva”, señaló.

Sobre la presencia de menores, afirmó que no tenían información de que hubiera reclutados en el campamento. “En las columnas de Mordisco solo tenían combatientes”.

Siga leyendo: A pesar de ser una violación al DIH y los DD. HH., Petro justificó la muerte de 7 menores en bombardeo

Las críticas de Iván Cepeda y el eco en el Pacto Histórico

El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda marcó distancia del Gobierno al afirmar: “No puedo dejar de condenar el bombardeo en Guaviare en el que murieron siete menores de edad”.

Cepeda recordó que durante el gobierno Duque denunció estos operativos y que incluso impulsó la salida del entonces ministro Guillermo Botero por ocultar cifras de menores muertos en operaciones similares.

“Como lo he hecho en el pasado, reitero mi posición de que acciones de esta naturaleza están claramente prohibidas por el derecho humanitario”, insistió el congresista.

La postura del senador abrió un nuevo flanco de debate dentro del Pacto Histórico, justo cuando el Gobierno defiende firmemente el operativo y recalca que el crimen principal es el reclutamiento forzado de niños por parte de grupos armados ilegales.

Además: Procuraduría investigará bombardeo del Ejército contra las disidencias en Guaviare donde murieron siete menores

Revelan edades de los menores muertos en Guaviare: la más joven tenía 13 años

Medicina Legal confirmó que entre las víctimas había cuatro mujeres y tres hombres. Durante el fin de semana se conocieron sus edades, un dato que volvió a poner en la mira el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales.

Según un informe interno de las Fuerzas Militares, citado por El País, la víctima más joven tenía 13 años. Otros adolescentes tenían 15, 16 —en dos casos— y 17 años. Las edades de dos personas más aún no han sido reveladas.

La muerte de estos siete menores profundizó el rechazo local e internacional frente al uso de adolescentes por parte de organizaciones ilegales.

La ONU expresó su preocupación: “Con profunda inquietud recibimos la confirmación de la Defensoría y Medicina Legal del fallecimiento de 3 niños y 4 niñas en desarrollo de las hostilidades contra un objetivo militar legítimo, en Guaviare. Los 7 niños fallecidos son víctimas de reclutamiento por parte de un grupo armado ilegal”, señaló el organismo.

Utilidad para la vida