Daniel Noboa reitera que medidas sobre Colombia son por el “abandono” en la frontera

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió sus medidas arancelarias a los productos colombianos y el aumento en un 900 % a la tarifa para transportar crudo colombiano por su oleoducto, insistiendo en el “abandono de la frontera” por parte del gobierno de Gustavo Petro que, según él, impulsó el crecimiento del narcotráfico y la violencia en su país.
En el poder desde noviembre de 2023, Noboa acusa a Colombia de no hacer lo suficiente para controlar en su territorio a grupos narcotraficantes que cruzan las zonas limítrofes y operan en Ecuador en alianza con bandas locales.
En medio de ese reclamo, el presidente ecuatoriano desató una guerra arancelaria con Colombia similar a la usada por su aliado estadounidense Donald Trump en la lucha contra las drogas y objetivos comerciales.