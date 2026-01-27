Daniel Noboa reitera que medidas sobre Colombia son por el “abandono” en la frontera

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió sus medidas arancelarias a los productos colombianos y el aumento en un 900 % a la tarifa para transportar crudo colombiano por su oleoducto, insistiendo en el “abandono de la frontera” por parte del gobierno de Gustavo Petro que, según él, impulsó el crecimiento del narcotráfico y la violencia en su país. En el poder desde noviembre de 2023, Noboa acusa a Colombia de no hacer lo suficiente para controlar en su territorio a grupos narcotraficantes que cruzan las zonas limítrofes y operan en Ecuador en alianza con bandas locales. En medio de ese reclamo, el presidente ecuatoriano desató una guerra arancelaria con Colombia similar a la usada por su aliado estadounidense Donald Trump en la lucha contra las drogas y objetivos comerciales.

“El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico”, dijo Noboa en una entrevista con el diario Metro cuando el país toca cifras récord de violencia. Esa “inacción” en la frontera colombiana “obligó al Estado (ecuatoriano) a invertir más recursos en la zona”, explicó el presidente. “La ciudadanía exige acción y estamos actuando para proteger al país”, añadió. Siga leyendo: ¿Quién gana y quién pierde con la guerra comercial entre Colombia y Ecuador? Quito impuso un gravamen de 30% a las importaciones desde Colombia a partir del domingo 1 de febrero y Bogotá respondió con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos, así como la suspensión del suministro de electricidad desde el pasado jueves, 22 de enero. Noboa defiende las nuevas tarifas como una compensación por el dinero que invierte su país en la frontera común.

“No es un ataque a un país hermano. Cumplimos la promesa de devolver la paz. Hay hechos concretos: muchos criminales del narcotráfico tienen pasaporte colombiano. Debemos enfrentar juntos al crimen organizado con firmeza”, insistió.

Noboa no respondió al llamado de diálogo de Petro

Mientras Noboa insiste en un discurso en defensa de las medidas impuestas por su país, el gobierno del presidente Petro, aunque respondió a la medida, ha estado abierto a dialogar con el gobierno del país vecino. De hecho, habían programado un encuentro el pasado domingo, 25 de enero, en Ipiales, pero la Cancillería ecuatoriana dijo que no podían participar por temas de agenda. Y después, en un mensaje en X, el mandatario colombiano le envió un mensaje a su homólogo Noboa: “Cuando quiera Ecuador nos reunimos”, pero con condiciones.

“El primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos”, escribió Petro. “Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo”, agregó. Petro sostuvo que las bandas que “crecen en Ecuador”, cuyos líderes, dijo, “hemos capturado en Colombia (...) se están especializando en el transporte de sustancias en los dos sentidos, cocaína hacia afuera e insumos de fentanilo hacia adentro”. Le puede interesar: Colombia le apaga la luz a Ecuador: suspende venta de energía eléctrica y también le impone arancel del 30% Al igual que Petro, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, escribió que mientras Colombia propone diálogo, las autoridades ecuatorianas “responden con agresiones”. El mensaje de Noboa sobre responsabilidad compartida en la lucha antinarco “está anclado a la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos”, dijo a la AFP el analista político Wilson Benavides de la Universidad Central.