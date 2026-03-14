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Falleció el filósofo alemán Jürgen Habermas, la mente más influyente de los grandes debates de la posguerra

El deceso ocurrió este sábado a los 96 años. El filósofo alemán dejó una profunda influencia gracias a su pensamiento filosófico y social, además de ser un firme defensor de la democracia como espacio de deliberación y discusión.

  • Jürgen Habermas murió a sus 96 años este 14 de marzo de 2026. FOTO: Wikimedia Commons
    Jürgen Habermas murió a sus 96 años este 14 de marzo de 2026. FOTO: Wikimedia Commons
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El destacado filósofo alemán Jürgen Habermas falleció a los 96 años de edad en Starnberg, en el sur de Alemania, según informó este sábado a AFP una portavoz de su editorial, Suhrkamp Verlag.

Habermas fue el intelectual alemán más influyente como miembro de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, involucrado en todos los grandes debates de la posguerra y considerando a Europa como el único remedio frente al auge de los nacionalismos.

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En sus últimos años dedicó su tiempo a promover un proyecto federal europeo, con el fin de evitar que el Viejo Continente cayera nuevamente, como en el siglo XX, en las rivalidades nacionalistas.

A lo largo de su vida vinculó filosofía y política, pensamiento y acción. Su autoridad moral le valió múltiples reconocimientos internacionales como el Premio Kyoto, Premio Theodor W. Adorno, entre otros.

Después de haber sido voz de la protesta estudiantil alemana en los años 1960, treinta años más tarde se convirtió en objetivo de críticas al denunciar los riesgos de un “fascismo de izquierda” para el estado de derecho.

En 1989 criticó las modalidades de la reunificación alemana, guiadas principalmente por las exigencias del mercado y que hacían del Deutsche Mark (el marco alemán) su estandarte.

Habermas había advertido en 2013 sobre el recrudecimiento del “populismo” en Europa e instó a que la política “de las élites” cambie en la Unión Europea, con motivo del 23º Congreso Mundial de Filosofía, que se celebraba por primera vez en Grecia, cuna de la disciplina.

“Hay que alejarse del proyecto elitista elaborado por las élites políticas actuales en Europa e implicar a los ciudadanos (...) No soy político, pero creo que el populismo es peligroso. El nacionalismo no solo pertenece al siglo XIX y XX, sino que está presente en todos los países”, dijo en el diálogo sobre Europa.

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Nacido el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Habermas fue incorporado a las Juventudes Hitlerianas, aunque era demasiado joven para participar activamente en la guerra. Durante su adolescencia quedó profundamente marcado por el colapso del nazismo.

Entre los aspectos por los que se recuerda a Habermas se encuentran la teoría de la acción comunicativa, la democracia deliberativa, su influencia en la sociología y la filosofía, así como sus obras más destacadas: Teoría de la acción comunicativa e Historia y crítica de la opinión pública.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién fue Jürgen Habermas?
Jürgen Habermas fue un filósofo y sociólogo alemán considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, especialmente por sus aportes a la teoría democrática y la filosofía política.
¿Qué aportó Habermas a la filosofía?
Su mayor aporte es la Teoría de la Acción Comunicativa, donde plantea que la racionalidad reside en la capacidad de las personas para llegar a consensos mediante el lenguaje, sentando las bases de la democracia deliberativa moderna.
¿Cuál fue la obra más importante de Habermas?
Entre sus libros más influyentes están Teoría de la acción comunicativa y Historia y crítica de la opinión pública, textos clave en filosofía y sociología contemporánea.

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