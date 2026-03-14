Falleció el filósofo alemán Jürgen Habermas, la mente más influyente de los grandes debates de la posguerra

El destacado filósofo alemán Jürgen Habermas falleció a los 96 años de edad en Starnberg, en el sur de Alemania, según informó este sábado a AFP una portavoz de su editorial, Suhrkamp Verlag.

Habermas fue el intelectual alemán más influyente como miembro de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, involucrado en todos los grandes debates de la posguerra y considerando a Europa como el único remedio frente al auge de los nacionalismos.

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En sus últimos años dedicó su tiempo a promover un proyecto federal europeo, con el fin de evitar que el Viejo Continente cayera nuevamente, como en el siglo XX, en las rivalidades nacionalistas.

A lo largo de su vida vinculó filosofía y política, pensamiento y acción. Su autoridad moral le valió múltiples reconocimientos internacionales como el Premio Kyoto, Premio Theodor W. Adorno, entre otros.