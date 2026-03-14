Petro pedirá que se levante moratoria para que Venezuela sea miembro del Mercosur

El presidente Gustavo Petro dijo que pedirá “que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno”, en medio de la cita que sostuvieron este viernes las cancillerías de ambos países.
Cabe recordar que la reunión se llevó a cabo tras la cancelación repentina del encuentro entre el presidente colombiano y su homóloga interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
“Ha sido supremamente exitosa la reunión binacional Colombia y Venezuela. Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno”, explicó el mandatario en su cuenta de X.
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Agregó que, además de esta solicitud para Venezuela, también buscarán generar una solicitud para que Colombia logre su entrada oficial a la organización Mercado Común del Sur (Mercosur), misma en la que tiene como integrantes plenos a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.