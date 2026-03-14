Exjugador y leyenda del Junior de Barranquilla sufrió un infarto y fue internado en UCI

El fútbol profesional colombiano permanece atento a la evolución médica de Gober José Briasco Rosado, el exdefensor y leyenda que grabó su nombre en la época dorada del Junior de Barranquilla, luego de ganar dos títulos con el club rojiblanco, por su delicado estado de salud. Le puede interesar: Jhon Durán hace oídos sordos a todas las críticas y consejos: ¿qué está pasando con su carrera? Tras sufrir recientemente un infarto, el exfutbolista se encuentra bajo estricta observación médica en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), generando una ola de preocupación en su entorno deportivo, familiar y social, ya que los hinchas expresaron su preocupación.

El episodio cardíaco ocurrió este viernes 13 de marzo en Magangué, municipio natal de Briasco. Según reportes de medios locales como Primer Tiempo y El Heraldo, el exjugador tuvo complicaciones que obligaron a su ingreso inmediato en un centro asistencial local. Tras ser estabilizado por el personal de salud, la complejidad de su cuadro clínico motivó su remisión urgente hacia la ciudad de Barranquilla para acceder a tecnología de mayor nivel con el fin de tratar su condición.

Gober Briasco cuando jugó con Junior en los 90 y luego en un partido amistoso con otros exjugadores. FOTO: Cortesía Junior de Barranquilla y redes sociales

Briasco permanece internado en una clínica de la capital del Atlántico. Los especialistas programaron un procedimiento de cateterismo con el fin de “analizar el estado de sus arterias y determinar el tratamiento más adecuado para su recuperación”. Por el momento, el pronóstico del exjugador, de 58 años, se mantiene bajo reserva mientras se completan los estudios cardiovasculares pertinentes.

Un bastión del Junior bicampeón en los 90

La figura de Gober Briasco no es ajena a la memoria del aficionado rojiblanco. El exdefensor fue pieza clave de la plantilla que dominó el fútbol nacional en la década de los noventa. Su palmarés incluye los títulos de liga de 1993 y 1995, años en los que el club barranquillero consolidó su hegemonía en el país con un estilo de juego ofensivo y vistoso. Durante su etapa profesional, Briasco compartió vestuario con leyendas como Carlos “El Pibe” Valderrama, Iván René Valenciano, José María Pazo, Oswaldo Mackenzie y Alexis Mendoza.

Su rol en aquella generación histórica lo convirtió en un referente nacional de la zaga defensiva en una de las eras más exitosas del conjunto “Tiburón”, en donde pudo sumar varios títulos.

La expectativa por su evolución de salud

A pesar de la gravedad del evento coronario, la información más reciente de los medios locales indicó que el exjugador se encuentra bajo vigilancia constante de los especialistas. Aficionados y figuras allegadas al club han manifestado su apoyo a la familia Briasco Rosado, a la espera de un parte médico oficial que confirme una mejoría tras la intervención programada.

El equipo campeón del Junior en el año 1993, con Gober Briasco (abajo a la izquierda) y otras leyendas del club. FOTO: Junior de Barranquilla