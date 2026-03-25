¿Quién miente? Trump plantea el fin de la guerra, mientras Irán lo niega y anuncia nuevos ataques contra Israel

El presidente estadounidense Donald Trump había dicho el martes que estaba negociando con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, al igual que habló de un “regalo muy grande” sobre los hidrocarburos y el estrecho de Ormuz. El críptico anuncio se produjo un día después de que el republicano pospusiera inesperadamente “cinco días” los ataques a las centrales eléctricas de Irán que amenazaba con llevar a cabo y dijera que Washington estaba en negociaciones con altos cargos. “Hicieron algo ayer que fue increíble, en realidad. Nos dieron un regalo y el regalo llegó hoy. Y fue un regalo muy grande, que vale una cantidad tremenda de dinero”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. Lea también: Trump dice que negocia con Irán “ahora mismo”, ¿se acerca el fin de la guerra? Sin embargo, el embajador iraní en Pakistán aseguró este miércoles que no se han efectuado negociaciones “directas o indirectas” con Estados Unidos, pese a la afirmación de Trump de que hay conversaciones en curso para poner fin a la guerra. “También hemos tenido conocimiento de esos detalles a través de los medios de comunicación, pero según la información de que dispongo —y contrariamente a lo que afirma Trump— hasta ahora no se han producido negociaciones, ni directas ni indirectas, entre los dos países”, aseguró el embajador Reza Amiri Moghadam.

Las propuestas de Donald Trump a Irán

Varios medios, entre ellos el New York Times y el canal de televisión israelí Channel 12, sostienen que la administración Trump ha propuesto un plan de paz de 15 puntos a Irán por mediación de Pakistán, que tiene buenas relaciones con ambas partes. Según tres fuentes no identificadas citadas por Channel 12, Estados Unidos propone un alto el fuego de un mes, el tiempo para que las autoridades iraníes estudien sus peticiones.

Según el mismo canal israelí, de los 15 puntos, cinco se refieren al programa nuclear iraní, otros imponen el abandono del apoyo a los aliados de Irán en la región, como Hezbolá o Hamás, y un punto reclama que el estrecho de Ormuz permanezca abierto a la navegación marítima. En contrapartida, Irán obtendría un levantamiento de las sanciones internacionales y apoyo para su programa nuclear civil. Según la Organización Marítima Internacional (OMI), Irán está relajando la presión en Ormuz, por donde circulaba el 20% de la producción de hidrocarburos antes de la guerra, y permitirá el “paso seguro” de “buques no hostiles”.El bloqueo de este paso desde que empezó la guerra ha disparado los precios del petróleo más allá de los 100 dólares el barril.

Incendio en el aeropuerto de Kuwait

La guerra desencadenada el pasado 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán no da señales de tregua. Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron el miércoles haber lanzado ataques contra el norte y el centro de Israel, incluida la región de Tel Aviv, así como contra dos bases militares estadounidenses en Kuwait, una en Jordania y otra en Baréin. Según los servicios de socorro israelíes, 12 personas resultaron heridas el martes cerca de Tel Aviv por uno o varios misiles iraníes. En Kuwait, un ataque con drones incendió un depósito de combustible en el aeropuerto internacional del emirato, según la autoridad de aviación civil, que no informó de víctimas.

Por su parte, como en las noches anteriores, el Ejército israelí anunció haber lanzado una serie de ataques “contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán”. “Los ruidos, las explosiones y los misiles forman ya parte de nuestra vida cotidiana”, dijo a la AFP por teléfono una mujer de 35 años, originaria del Kurdistán iraní y residente en Teherán. Israel continúa también su ofensiva en Líbano, donde al menos nueve personas murieron el miércoles de madrugada en tres bombardeos en el sur, según la agencia de prensa oficial libanesa ANI. Esta zona es un bastión histórico del movimiento proiraní Hezbolá.

Estrecho de Ormuz. FOTO: GETTY