Lorenzo pasó la prelista de Colombia para el Mundial: ¿son estos los 55 elegidos?

Todo parece indicar que la convocatoria que Néstor Lorenzo hizo para los amistosos ante Croacia y Francia es la más parecida a los 26 jugadores que tendrá en el Mundial. Probablemente ahí veremos entre el 80 % y el 90 % de la lista definitiva.
Lorenzo ha demostrado durante todo su proceso que es un técnico extremadamente conservador con la estructura del grupo. No suele improvisar, no cambia demasiado de nombres y prioriza muchísimo el funcionamiento colectivo y la confianza interna. Por eso, más que mirar únicamente el momento individual de cada futbolista, hay que entender cuáles jugadores ya tienen un lugar ganado dentro de la idea táctica y emocional del entrenador.
Este lunes, el adiestrador nacional entregó el prelistado de 55 jugadores a la FIFA, aunque, contrario a otras selecciones, no se hizo público. Sin embargo, según su proceso, hay señales de lo que quiere y de los jugadores que podrían estar en ese listado, sobre todo en el de los 26 nombres definitivos.
En el arco parece haber dos puestos prácticamente asegurados para David Ospina y Camilo Vargas. Ospina no solo representa experiencia, sino liderazgo dentro del vestuario, algo que Lorenzo valora muchísimo. Vargas, por su continuidad y rendimiento en eliminatorias, también tiene un lugar muy consolidado.