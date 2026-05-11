Lorenzo pasó la prelista de Colombia para el Mundial: ¿son estos los 55 elegidos?

En el arco parece haber dos puestos prácticamente asegurados para David Ospina y Camilo Vargas. Ospina no solo representa experiencia, sino liderazgo dentro del vestuario, algo que Lorenzo valora muchísimo. Vargas, por su continuidad y rendimiento en eliminatorias, también tiene un lugar muy consolidado.

Este lunes, el adiestrador nacional entregó el prelistado de 55 jugadores a la FIFA, aunque, contrario a otras selecciones, no se hizo público. Sin embargo, según su proceso, hay señales de lo que quiere y de los jugadores que podrían estar en ese listado, sobre todo en el de los 26 nombres definitivos.

Lorenzo ha demostrado durante todo su proceso que es un técnico extremadamente conservador con la estructura del grupo. No suele improvisar, no cambia demasiado de nombres y prioriza muchísimo el funcionamiento colectivo y la confianza interna. Por eso, más que mirar únicamente el momento individual de cada futbolista, hay que entender cuáles jugadores ya tienen un lugar ganado dentro de la idea táctica y emocional del entrenador.

Todo parece indicar que la convocatoria que Néstor Lorenzo hizo para los amistosos ante Croacia y Francia es la más parecida a los 26 jugadores que tendrá en el Mundial. Probablemente ahí veremos entre el 80 % y el 90 % de la lista definitiva.

Según el exportero José María Pazo, la verdadera pelea está en el tercer arquero, donde Álvaro Montero parte con ventaja por continuidad en el proceso, aunque Kevin Mier cada vez presiona más fuerte.

“Mier probablemente sea el arquero colombiano con mayor proyección internacional y mejores condiciones modernas para salir jugando, cubrir espacios y sostener ritmos altos”, dijo Pazo. “Si Lorenzo quiere pensar el Mundial no solo desde la experiencia, sino también desde la evolución competitiva del equipo, Mier tiene muchas opciones reales de meterse en esos 26”, agregó.

En defensa, el núcleo parece mucho más definido. Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí ya se consolidaron como la pareja titular y son posiblemente la zona más estable de toda la selección. Detrás de ellos aparece una pelea interesante entre Yerry Mina, Carlos Cuesta y Yerson Mosquera. Para el exdefensor mundialista Alexis Mendoza, Mina sigue teniendo muchísimo peso por jerarquía, liderazgo y juego aéreo, pero el gran problema es físico.

“Su historial de lesiones hace difícil confiar plenamente en que pueda sostener una competencia tan exigente como un Mundial. Ahí es donde Carlos Cuesta gana terreno porque ofrece confiabilidad, velocidad y conocimiento del sistema”. También menciona a Yerson Mosquera. “Puede terminar siendo una de las grandes sorpresas si logra consolidarse, porque tiene unas condiciones físicas impresionantes y un perfil moderno de central agresivo y rápido que encaja muy bien en el fútbol actual”.

En los laterales, Daniel Muñoz y Johan Mojica parecen indiscutibles, mientras que Déiver Machado, Santiago Arias y Juan David Cabal pelean por los cupos restantes. Respecto a esta pelea, el exmundialista Gildardo Gómez dice que Cabal tiene una ventaja enorme. “Puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo, y en listas cortas de Mundial esa versatilidad suele ser decisiva”.

En el mediocampo es donde realmente está el corazón del equipo de Lorenzo. Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez son la base conceptual del funcionamiento ofensivo y defensivo. Para Harold Lozano, Lerma aporta equilibrio; Richard Ríos, dinámica y agresividad; y James sigue siendo el organizador alrededor del cual gira buena parte del sistema creativo.

“Mientras James llegue sano, va a estar sí o sí. Lorenzo nunca ha ocultado que considera al equipo mucho más peligroso cuando James tiene libertad y confianza”. Según Lozano, Kevin Castaño también parece muy consolidado porque le da intensidad, presión y salida limpia. Jhon Arias es otro jugador prácticamente fijo por lo que ofrece tácticamente: sacrificio, amplitud, desequilibrio y capacidad para romper líneas.

Por su parte, otro exreferente en la zona de volantes tricolor, Víctor Pacheco, indica que aparecen jóvenes que quieren romper la estructura tradicional del grupo. “Yáser Asprilla probablemente sea el talento más diferencial de la nueva generación colombiana. Tiene desequilibrio, técnica y capacidad para resolver partidos individualmente, pero todavía está buscando una posición”. También menciona a Miguel Monsalve, quien viene creciendo muchísimo, aunque tiene competencia durísima por delante. “El problema para él es que compite directamente con jugadores de mucha confianza para Lorenzo como Carrascal, Quintero, Campaz y el propio James”.

En ataque, según la opinión de Hamilton Ricard, la competencia es feroz. “Luis Díaz es intocable y seguramente será el gran referente ofensivo de Colombia. Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré también parten con ventaja porque Lorenzo valora muchísimo su trabajo”.

Para el exdelantero colombiano, jugadores como Kevin Viveros, Marino Hinestroza, Nelson Deossa representan más bien apuestas. “Todos tienen condiciones, pero dependen de desplazar a futbolistas ya instalados dentro del núcleo de confianza del técnico”.

Con esta prelista, Lorenzo empezará a moldear la lista definitiva con la que quiere competir seriamente en el Mundial.