Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Usuarios de Nueva EPS: Drogas La Rebaja entregará medicamentos en tres municipios del país

La entidad comenzará a operar como gestora farmacéutica de Nueva EPS a partir de este miércoles. La decisión se da luego de la propuesta del presidente Gustavo Petro de convertir varias sucursales de Drogas La Rebaja en puntos de dispensación de medicamentos.

  • Drogas La Rebaja empezará a entregar medicamentos para los afiliados de la Nueva EPS. FOTO: Colprensa
    Drogas La Rebaja empezará a entregar medicamentos para los afiliados de la Nueva EPS. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Drogas La Rebaja emitió un comunicado en el que informó que, a partir de este miércoles 13 de mayo, comenzará a operar como gestor farmacéutico de Nueva EPS en tres municipios del país, de los departamentos de Tolima y Cundinamarca.

La medida busca garantizar la entrega oportuna de medicamentos e insumos de salud a los afiliados del régimen contributivo que cuenten con fórmulas vigentes.

Lea también: Petro propone convertir Drogas La Rebaja en centros de salud, ¿es viable en los cuatro meses que le quedan?

En ese sentido, la entidad iniciará operaciones en Ibagué con la atención a usuarios que reciben servicios en la IPS Viva 1A de la calle 27. Los usuarios podrán reclamar sus medicamentos en el punto ubicado en la Calle 8 #4H-26, barrio Magisterio, en horario de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Usuarios de Nueva EPS: Drogas La Rebaja entregará medicamentos en tres municipios del país

También se espera que durante la próxima semana comience la prestación del servicio en los municipios de Girardot y Soacha, en Cundinamarca.

Afiliados beneficiados por municipio

Ibagué: 30.000 afiliados del régimen contributivo (inicia 13 de mayo)

Girardot: 13.000 afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado (inicia 12 de mayo)

Soacha: 27.000 afiliados del régimen subsidiado (19 de mayo)

“Con esta apuesta, Nueva EPS avanza en el fortalecimiento de sus procesos operativos, priorizando la oportunidad en la dispensación farmacéutica y contribuyendo a garantizar la continuidad de los tratamientos de la población afiliada en los territorios donde se pone en marcha esta operación”, se lee en el comunicado.

Entérese: Secretaría de Salud de Zipaquirá admitió que desconoce cómo opera el consultorio en farmacia que Petro aplaudió

Este anuncio se conoce después de que el presidente Gustavo Petro propusiera, en abril de este año, convertir las sedes de Drogas La Rebaja en puntos de atención en salud y entrega de medicamentos en todo el país.

“Las farmacias de Drogas La Rebaja pasaron a ser propiedad del Estado y muchos de sus puntos en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Además, el mandatario planteó la posibilidad de reducir el costo de los medicamentos, aprovechando que la compañía cuenta con experiencia en la comercialización y distribución de productos farmacéuticos.

Siga leyendo: Investigan a Farmatodo por inconsistencias entre los precios que informa y los que realmente cobra

Temas recomendados

Salud
EPS
Medicamentos
Nueva EPS
Hospitales
Drogas La Rebaja
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos