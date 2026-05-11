Usuarios de Nueva EPS: Drogas La Rebaja entregará medicamentos en tres municipios del país

Drogas La Rebaja emitió un comunicado en el que informó que, a partir de este miércoles 13 de mayo, comenzará a operar como gestor farmacéutico de Nueva EPS en tres municipios del país, de los departamentos de Tolima y Cundinamarca.
La medida busca garantizar la entrega oportuna de medicamentos e insumos de salud a los afiliados del régimen contributivo que cuenten con fórmulas vigentes.
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En ese sentido, la entidad iniciará operaciones en Ibagué con la atención a usuarios que reciben servicios en la IPS Viva 1A de la calle 27. Los usuarios podrán reclamar sus medicamentos en el punto ubicado en la Calle 8 #4H-26, barrio Magisterio, en horario de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.