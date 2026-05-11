“Hasta la paleta de colores es igual”: dúo argentino señala a Shakira y Anitta por presunto plagio

Las artistas independientes Sarao aseguran que la colaboración entre la barranquillera y la cantante brasileña tiene similitudes “muy parecidas” con su canción “Atómica”, publicada meses antes. Aunque reconocen que una demanda sería difícil, el debate ya se trasladó a redes sociales.
El lanzamiento de “Choka Choka”, la reciente colaboración entre Shakira y Anitta, terminó envuelto en una controversia luego de que el dúo argentino Sarao publicara este fin de semana un video en redes sociales asegurando que la canción guarda fuertes similitudes con “Atómica”, un tema que ellas habían estrenado cinco meses antes.
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El pasado 10 de abril, la cantante Anitta presentó el sencillo como parte de su álbum Equilibrium, casi un mes después, Tushka y Rebebe, las dos integrantes de Sarao, decidieron publicar una comparación entre ambas canciones y sus videoclips en Instagram. El video rápidamente superó el millón de reproducciones y abrió un debate entre seguidores de las artistas y usuarios de redes sociales.