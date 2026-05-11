Laura Sarabia, mencionada dos veces en imputación a Roa por topes de campaña, ¿qué participación tuvo?

Laura Sarabia, la embajadora de Colombia en Reino Unido, fue mencionada en la tarde de este lunes en medio de la audiencia de imputación de cargos contra el exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, Ricardo Roa Barragán, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el reporte de gastos electorales ante el Consejo Nacional Electoral.
Durante la diligencia, el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Elkin Ardila Espinosa, dio respuesta a una de las observaciones planteadas por la defensa del procesado, relacionada con diez gastos que habrían sido reportados de “forma incorrecta o no incluidos en los registros oficiales de la campaña”.
En su intervención, el fiscal mencionó en dos ocasiones a Laura Camila Sarabia Torres, quien en ese momento se desempeñaba como coordinadora de logística de la campaña presidencial.
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“La factura fue expedida en nombre de Ricardo Roa Barragán con la misma dirección (...) y notificada al correo lauri.sarabia@gmail.com y la forma de pago fue en efectivo. Al verificar, evidentemente corresponde a la señora Laura Camila Sarabia Torres, quien ejercía labores para la primera vuelta como coordinadora de logística y secretaria”, afirmó el fiscal en la audiencia.
Añadió: “Este dato es relevante porque el efectivo, debo ser preciso en esto, no elimina el deber de reporte si el servicio se prestó a favor de la campaña, pues debería estar soportado, registrado y reportado a través de la cuenta única. La factura en nombre del gerente permite inferir ese hecho económico completo donde ingresó debía ingresar al ámbito del conocimiento de la gerencia”, añadió el delegado del ente investigador.