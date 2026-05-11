Laura Sarabia, mencionada dos veces en imputación a Roa por topes de campaña, ¿qué participación tuvo?

Laura Sarabia, la embajadora de Colombia en Reino Unido, fue mencionada en la tarde de este lunes en medio de la audiencia de imputación de cargos contra el exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, Ricardo Roa Barragán, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el reporte de gastos electorales ante el Consejo Nacional Electoral. Durante la diligencia, el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Elkin Ardila Espinosa, dio respuesta a una de las observaciones planteadas por la defensa del procesado, relacionada con diez gastos que habrían sido reportados de “forma incorrecta o no incluidos en los registros oficiales de la campaña”. En su intervención, el fiscal mencionó en dos ocasiones a Laura Camila Sarabia Torres, quien en ese momento se desempeñaba como coordinadora de logística de la campaña presidencial. Lea también: Ni una hora se tomó la Fiscalía para imputar a Roa por hacer trampa en campaña Petro “La factura fue expedida en nombre de Ricardo Roa Barragán con la misma dirección (...) y notificada al correo lauri.sarabia@gmail.com y la forma de pago fue en efectivo. Al verificar, evidentemente corresponde a la señora Laura Camila Sarabia Torres, quien ejercía labores para la primera vuelta como coordinadora de logística y secretaria”, afirmó el fiscal en la audiencia. Añadió: “Este dato es relevante porque el efectivo, debo ser preciso en esto, no elimina el deber de reporte si el servicio se prestó a favor de la campaña, pues debería estar soportado, registrado y reportado a través de la cuenta única. La factura en nombre del gerente permite inferir ese hecho económico completo donde ingresó debía ingresar al ámbito del conocimiento de la gerencia”, añadió el delegado del ente investigador.

Uno de los hechos bajo análisis corresponde a un evento realizado el 6 de abril de 2022 en un hotel del norte de Bogotá, cuyo costo habría ascendido a 27 millones de pesos. Según el ente acusador, la factura del servicio fue emitida a nombre de Ricardo Roa Barragán y enviada a un correo asociado a Sarabia, con pago en efectivo. En la diligencia de este lunes Roa se declaró inocente del delito de violación de topes electorales que le imputó la Fiscalía, por las presuntas irregularidades que habría cometido en el cargo de gerente de la campaña de ‘Petro Presidente’ en 2022. Le puede interesar: Fact check | Algo no cuadra en las cuentas de la campaña Cepeda “No acepto los cargos y me declaro inocente”, respondió Roa al juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que le leyó los derechos y le preguntó sobre el delito imputado por la Fiscalía. El otro frente judicial, donde también figura Roa como imputado, es por el delito de tráfico de influencias de servidor público, relacionada con la supuesta compra irregular de un lujoso apartamento en el barrio El Chicó, al norte de Bogotá. La Fiscalía sostiene que Roa utilizó su posición como máxima autoridad de Ecopetrol para favorecer intereses particulares en agradecimiento por beneficios recibidos durante la adquisición del inmueble.

¿Por qué está siendo procesado Roa?