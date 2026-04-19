Previo al final de la tregua con Irán, Trump vuelve a amenazar: “se acabó hacerse el bueno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que una delegación de su país viajará este lunes a Pakistán para reanudar las negociaciones con Irán, en medio de una creciente tensión marcada por amenazas militares y nuevos choques en el estrecho de Ormuz. El mandatario confirmó que los contactos diplomáticos se retomarán tras el fracaso de las conversaciones de alto nivel realizadas el 11 y 12 de abril en Islamabad. Sin embargo, el anuncio estuvo acompañado de una nueva advertencia: si no hay avances, Estados Unidos podría atacar la infraestructura iraní. Lea también: Todo buque que se acerque a Ormuz será “tomado como objetivo”, advierte Irán “Ofrecemos un acuerdo razonable”, dijo Trump, al tiempo que aseguró que, de no ser aceptado, su país podría destruir centrales eléctricas y puentes en territorio iraní. Las declaraciones llegan en un contexto delicado. Trump acusó a Teherán de violar el alto el fuego de dos semanas iniciado el 8 de abril, luego de que el sábado se registraran disparos contra al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Según el presidente, estos hechos constituyen una “violación total” de la tregua. “Si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán en los últimos 47 años”, dijo. “¡Se acabó hacerse el bueno!”. La situación en esta vía estratégica —por donde transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos— sigue siendo incierta. Aunque Irán había anunciado su reapertura el viernes, el sábado volvió a cerrarla, condicionando el tránsito marítimo al levantamiento del bloqueo estadounidense sobre sus puertos.

Delegación en Pakistán

En paralelo, Trump también confirmó que el vicepresidente JD Vance no encabezará una delegación para unos diálogos de paz en Pakistán, pese a que inicialmente se había sugerido su participación. La decisión, explicó, responde a razones de seguridad. La delegación llegará así sin una de las figuras más visibles del Gobierno, aunque con la misión de destrabar un diálogo clave en medio de la escalada. En ese escenario, la combinación de presión militar y diplomacia marca la estrategia de Washington frente a Teherán. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ya lideró el grupo de negociaciones estadounidenses que viajó a Pakistán para el primer ciclo de diálogo y, según el alto funcionario que habló con la AFP en condición de anonimato, también estarán presentes el emisario especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner. Las conversaciones serían difíciles pese a que el mandatario estadounidense dijo a AFP el viernes que un acuerdo de paz estaba “muy cerca”, y afirmó que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido.

No obstante, Irán negó haber aceptado el traslado de esas reservas y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó ayer que desarrollar un programa nuclear es un “derecho”. “¿Cómo es posible que el presidente de Estados Unidos afirme que Irán no debe ejercer sus derechos nucleares sin explicar por qué?”, señaló. Adicionalmente, la Cancillería de Irán declaró que el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes constituye una violación del alto el fuego, así como un acto “ilegal y criminal”. “El llamado ‘bloqueo’ de los puertos o la costa de Irán por parte de Estados Unidos no solo es una violación del alto al fuego mediado por Pakistán, sino que también es ilegal y criminal”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, en X. En esa misma línea, tampoco es clara la participación de Irán en las conversaciones. Según medios iraníes como la agencia estatal IRNA, esto se debe a “las exigencias poco razonables y poco realistas de Washington, los frecuentes cambios de postura, las constantes contradicciones y la continuación del bloqueo naval”. A su vez, a que “en estas circunstancias, no hay perspectivas claras de que las negociaciones sean fructíferas”. Las agencias de noticias Fars y Tasnim, que citaron fuentes anónimas, según la AFP, informaron que Irán todavía no ha definido si participará y que “el ambiente general no puede calificarse de muy positivo”. Fars mencionó a una fuente que señaló que el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes es una condición previa para las conversaciones. Lea también: ¿Tendrá consecuencias para Trump el ataque que le hizo al papa León XIV?

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