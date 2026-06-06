¡Todo un descreste!: Así será la revolución digital del Mundial de Norteamérica 2026

Cientos de jugadores convertidos en avatares digitales, asistentes técnicos de inteligencia artificial, partidos completos en 3D y la pelota más inteligente de la historia... El Mundial 2026 servirá como escaparate para la nueva generación de tecnologías que la Fifa incorporará en el fútbol. Con el doble objetivo de mejorar las decisiones arbitrales y reducir la brecha tecnológica para todos los protagonistas, incluidos los aficionados, el órgano rector del balompié se prepara para poner a prueba su robusto ecosistema digital en la primera Copa del Mundo con 48 equipos. También le puede interesar: Norteamérica: La última estación para los ases de una generación dorada “Estamos garantizando que la innovación beneficia a cada jugador, a cada equipo y a cada aficionado en cualquier lugar del mundo”, dijo Gianni Infantino, presidente de la Fifa, al presentar las herramientas que potenciarán el torneo en México, Canadá y Estados Unidos (11 de junio-19 de julio).

El arbitraje del futuro

La revolución tecnológica más visible del Mundial llegará al arbitraje, explicó la entidad. La Fifa implementará su versión más reciente del fuera de lugar semiautomatizado, que permite a los árbitros asistentes recibir alertas en tiempo real cuando se detecten posiciones adelantadas claras. Para hacerlo posible, el sistema recogerá información de 15 cámaras instaladas en cada uno de los 16 estadios y de datos generados por Trionda, la pelota inteligente de Adidas que tendrá un sensor que registrará posición, giro e impactos 500 veces por segundo. Esos datos permiten, por ejemplo, identificar con precisión el instante exacto en que un jugador toca la pelota, una clave de referencia para marcar los fuera de juego y que antes se medía con cuadros secuenciales de video. Vea además: Calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026: prográmese con los días, fechas y horarios de los partidos También podría ser útil para revisar acciones complejas, como determinar si el balón abandonó el rectángulo. Johannes Holzmüller, director de Innovación de la Fifa, explicó que el margen para emitir alertas se redujo significativamente en los últimos tres años. “Empezamos con 50 centímetros y vamos en 10 centímetros. Todo lo que sea más de 10 centímetros se alerta al juez como un offside”.

Jugadores en 3D

La otra gran novedad será el escaneo digital de los 1.248 futbolistas convocados para la competición. Con esos datos, el órgano rector del fútbol creará modelos digitales con “dimensiones exactas a nivel milimétrico” y recreará digitalmente partidos completos, explicó Arthur Hu, vicepresidente sénior de Lenovo, socio tecnológico oficial del organismo. Esta innovación permitirá monitorear el movimiento de los futbolistas cuando corren a máxima velocidad o quedan ocultos con otros jugadores, desafíos habituales arbitrales para jugadas de fuera de juego. Le puede interesar: Video | Nike reunió una constelación de estrellas en RIP The Script: su cortometraje para la Copa del Mundo Los modelos tridimensionales también recrearán jugadas polémicas, con el realismo de un videojuego de última generación, para ayudar a los espectadores a comprender ciertas decisiones arbitrales. Pese a los avances, “la decisión final sigue siendo del asistente”, aclaró Holzmüller.

Un asistente técnico para todos

La infraestructura de datos alimentará Football AI Pro, uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por la Fifa y por la tecnológica china. Basada en inteligencia artificial generativa, esta plataforma hará las veces de un asistente técnico avanzado que responde preguntas futboleras, elabora informes tácticos, resume partidos y produce análisis estadísticos y visuales para las selecciones participantes. “La inteligencia artificial ya juega un papel fundamental en el análisis y la preparación de partidos. Proveer esta tecnología a todos los equipos y que puedan usarla sin expertos adicionales es lo mínimo que podemos hacer”, explicó Holzmüller. Enfatizó en el propósito de reducir una brecha histórica del fútbol internacional, donde muchas federaciones pequeñas no tienen departamentos especializados y herramientas sofisticadas de análisis. “En este deporte dependerá de cómo la usen y ver si es una ventaja o no”, añadió. El sistema se apoya en Football Language Model, un modelo especializado que analiza cientos de millones de puntos de datos para arrojar resultados en texto, vídeo, gráficos y vistas 3D. La herramienta, disponible en múltiples idiomas, la podrán usar las selecciones para análisis previos y posteriores a los encuentros, pero no durante los partidos.

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