¡Todo un descreste!: Así será la revolución digital del Mundial de Norteamérica 2026

Cientos de jugadores convertidos en avatares digitales, asistentes técnicos de inteligencia artificial, partidos completos en 3D y la pelota más inteligente de la historia... El Mundial 2026 servirá como escaparate para la nueva generación de tecnologías que la Fifa incorporará en el fútbol.
Con el doble objetivo de mejorar las decisiones arbitrales y reducir la brecha tecnológica para todos los protagonistas, incluidos los aficionados, el órgano rector del balompié se prepara para poner a prueba su robusto ecosistema digital en la primera Copa del Mundo con 48 equipos.
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“Estamos garantizando que la innovación beneficia a cada jugador, a cada equipo y a cada aficionado en cualquier lugar del mundo”, dijo Gianni Infantino, presidente de la Fifa, al presentar las herramientas que potenciarán el torneo en México, Canadá y Estados Unidos (11 de junio-19 de julio).