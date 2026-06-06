La Selección Colombia llega a su cuarto Mundial con una generación renovada de jugadoras

La Selección Colombia femenina de fútbol que dirige Ángelo Marsiglia y tiene entre sus figuras a Linda Caicedo, logró la clasificación a su cuarta Copa del Mundo, tras las actuaciones de 2011, 2015 y 2023.
En las anteriores ocasiones las colombianas han tenido desempeños destacados, siendo el mejor el logrado en Australia y Nueva Zelanda 2023, donde alcanzaron los cuartos de final del torneo. Allí terminaron en el puesto 8, mientras que en Canadá 2015 llegaron hasta octavos, puesto 12. Finalmente, en Alemania 2011 no pasaron de la primera fase.
Pero esta selección no solo está clasificada a Brasil 2027 sino que fue la primera del país en asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
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Sobre la clasificación y el partido ante Uruguay, el técnico Marsiglia dijo en rueda de prensa que, aunque parecía fácil, no lo es. “Este camino se ha visto así porque ellas lo han hecho ver así, todo es mérito de las jugadoras y de quienes me acompañan en el cuerpo técnico que siempre llegan a la Selección con la mejor actitud, con la disposición de dejar todo en la cancha. Es conmovedor ver la manera como se entregan por esta camiseta”.