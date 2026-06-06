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Victoria de Paisas sobre Toros alargó la serie de la final de la Liga en el Iván de Bedout

Este domingo, a las 5:00 de la tarde, será el cuarto juego de esta final, los dirigidos por Juan Manuel Nardini necesitan otra victoria, para igualar la serie 2-2.

  • El estadounidense Mike Milles, quien está lanzando, sufrió una lesión en su hombro izquierdo y no pudo terminar el último cuarto ante Toros del Valle. FOTO CAMILO SUÁREZ
    El estadounidense Mike Milles, quien está lanzando, sufrió una lesión en su hombro izquierdo y no pudo terminar el último cuarto ante Toros del Valle. FOTO CAMILO SUÁREZ
  • Victoria de Paisas sobre Toros alargó la serie de la final de la Liga en el Iván de Bedout
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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En un marco espectacular, con una afición que animó desde el primer segundo y con un equipo volcado a ganar el compromiso, Paisas se llevó la victoria 98-82 ante Toros del Valle, y extendió la serie final.

El compromiso tuvo a un David Ojeda inspirado, anotando desde los tres puntos, recuperando balones debajo del aro, impulsando a sus compañeros para lograr la remontada.

Otro de los antioqueños que se lució en el campo fue Luis Benítez, quien consiguió levantar a los asistentes con dos cestas de tres puntos consecutivas. Al final sumó 11 puntos en su cuenta personal, mientras que Marcus Weathers fue de nuevo el MVP de Paisas con 20 puntos conseguidos.

Paisas arrancó dominando el juego de principio a fin con marcadores parciales de 26-15 para ganar el primer set; el segundo lo terminó 26-20. En el tercero, Toros tuvo una reacción y logró ganarlo 25-27, pero Paisas volvió a conservar el poderío y ganó el cuarto 21-10.

En el último cuarto del juego, la tensión subió a lo más alto, ya que el estadounidense Mike Milles sufrió una falta y en su caída al maderamen sufrió una lesión en su hombro izquierdo y no pudo continuar en el compromiso; además, David Ojeda fue sancionado con tres faltas en dos minutos, lo que lo sacó del juego por acumular 5 faltas, cuando el reloj aún marcaba tres minutos por jugarse.

Victoria de Paisas sobre Toros alargó la serie de la final de la Liga en el Iván de Bedout

Paisas se defendió bien y gracias a la ventaja que tenía en el marcador, pudo sostenerse, y lograr la victoria que lo lleva a que este domingo, a las 5:00 de la tarde, en el coliseo Iván de Bedout se vuelva a medir a Toros con la ilusión de igualar la serie 2-2.

A pesar de no poder actuar en los últimos minutos, la noche de Ojeda fue brillante logrando un registró 18 puntos, 9 rebotes, 5 recuperaciones y una valoración de 25, siendo determinante en ambos costados de la cancha.

Su trabajo defensivo marcó diferencias durante todo el compromiso. Recuperó balones importantes, lideró varias transiciones ofensivas y se convirtió en una pieza fundamental dentro del esquema de Juan Manuel Nardini.

El único lunar para Paisas fue la lesión de Miles, quien iba a ser evaluado por los especialistas para determinar si podrá estar este domingo, a las 5:00 de la tarde, en el duelo ante Toros, el cuarto de la serie.

Los antioqueños tienen que volver a ganar para extender la serie hasta el quinto juego; el cuadro se desarrollaría en Cali, el próximo 10 de junio. La idea de los orientados por Nardini es igualar la serie, y por eso esperan que más aficionados lleguen al coliseo Iván de Bedout para juntos buscar la remontada.

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