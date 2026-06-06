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Diez heridos por el colapso de parte del techo de Unicentro Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el Cuerpo de Bomberos ya se encuentra en el lugar atendiendo la emergencia.

  • Entre siete a diez personas resultaron lesionadas después de que las cubiertas del techo de Unicentro colapsaran. Foto: captura de video
    Entre siete a diez personas resultaron lesionadas después de que las cubiertas del techo de Unicentro colapsaran. Foto: captura de video
El Colombiano
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hace 1 hora
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Una emergencia se registró este sábado en horas de la tarde en el centro comercial Unicentro de Medellín tras el colapso de las cubiertas del techo. El establecimiento activó sus protocolos de emergencia y brindó la primera atención a los heridos hasta que llegaron las unidades de emergencia.

Según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, personal del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín se encuentra en el lugar apoyando las labores de atención. De manera preliminar, las autoridades reportaron entre siete y diez personas con lesiones leves, quienes reciben atención médica.

Las autoridades continúan evaluando la situación y anunciaron que entregarán nueva información a medida que avance la atención de la emergencia.

Por ahora, ni el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín ni la gerencia del centro comercial han brindado más información sobre el hecho.

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