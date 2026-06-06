Mayo de 2026, el mes más pacífico en el último medio siglo de Medellín: 22 días sin asesinatos

Medellín tuvo su mes más pacífico del último medio siglo. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en mayo pasado la ciudad completó 22 días sin que se presentara ningún asesinato.
El dato representa un hito en materia de seguridad de la capital antioqueña, porque, según los registros históricos que lleva esa dependencia, la ciudad no tenía un mes tan pacífico desde 1977, año en el que, además de tener menos población, la ciudad estaba lejos de tener los problemas de crimen organizado y delitos que aparecieron tras la irrupción del narcotráfico en los años 80.