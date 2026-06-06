Mayo de 2026, el mes más pacífico en el último medio siglo de Medellín: 22 días sin asesinatos

Medellín tuvo su mes más pacífico del último medio siglo. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en mayo pasado la ciudad completó 22 días sin que se presentara ningún asesinato. El dato representa un hito en materia de seguridad de la capital antioqueña, porque, según los registros históricos que lleva esa dependencia, la ciudad no tenía un mes tan pacífico desde 1977, año en el que, además de tener menos población, la ciudad estaba lejos de tener los problemas de crimen organizado y delitos que aparecieron tras la irrupción del narcotráfico en los años 80.

De acuerdo con los datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), en los 31 días del mes pasado se registraron únicamente 14 homicidios, el mismo número que se había presentado en febrero pasado, cuando la ciudad tuvo su mejor balance de los últimos 50 años. No obstante, a diferencia de febrero, mes en el que transcurrieron 15 días sin homicidios, los 22 días pacíficos de mayo marcaron un hito que ratifica el buen momento de seguridad por el que está pasando la ciudad.

Racha de 10 días sin asesinatos

Los indicadores de seguridad de Medellín alcanzaron a registrar una racha de diez días consecutivos sin muertes violentas entre el 25 de mayo y el 3 de junio. Sin embargo, el escenario se modificó el jueves tras confirmarse el deceso de un hombre de 63 años en un centro asistencial. La víctima había sido agredida con un objeto contundente el pasado 1 de junio y, debido a la gravedad de sus lesiones, falleció el 4 de junio. El hecho se registró en el corregimiento de San Antonio de Prado, suroccidente de Medellín. La inspección técnica del cadáver fue realizada por la Sijín de la Policía Nacional a las 5:27 p. m., abriendo una investigación coordinada con la Fiscalía General de la Nación para determinar las causas exactas del hecho y capturar a los responsables del ataque, el cual se reportó a través de la línea de emergencias 123. Lea más: Muerte de adulto mayor habría acabado racha de días sin homicidios en Medellín Según datos del Sisc, la ciudad registra actualmente una tasa de homicidios de 9,85 por cada 100.000 habitantes, inferior a la de Bogotá —que se ubica en 14,8— y muy por debajo de la tasa nacional, que ronda los 25,9. La tasa proyectada se ubica alrededor de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, menor que la de ciudades como Washington, Estados Unidos, o Guayaquil, Ecuador. Las cifras contrastan drásticamente con los años más violentos de la ciudad. Con 6.809 asesinatos —18,6 cada día— en 1991, Medellín fue la ciudad con más muertos de todo el planeta, en medio del mayor pico de la guerra de los carteles del narcotráfico.

En 2024, la ciudad cerró con 310 homicidios, la cifra anual más baja desde 1976 y la menor tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes desde 1942. El año 2025 registró un leve aumento con 325 muertes violentas, aunque con 145 días no consecutivos sin homicidios.

Las causas de la reducción