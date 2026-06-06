Hospital General de Medellín suspenderá servicios a afiliados de Coosalud por millonaria deuda de la EPS

El Hospital General de Medellín anunció que a partir del próximo lunes 8 de junio dejará de prestar algunos servicios a los afiliados de Coosalud por el incumplimiento en los pagos de la EPS, cuya deuda con la institución asciende a cerca de $15.000 millones.

Según explicó el gerente del centro asistencial, Juan David Arteaga, durante junio la EPS no programó pagos para reducir la cartera pendiente, situación que llevó a la institución a tomar una medida que, según advirtió, busca evitar una afectación mayor a la sostenibilidad financiera del hospital.

“Para nosotros es muy difícil seguir atendiendo pacientes de la EPS Coosalud con una cartera cercana a los 15 mil millones de pesos y que durante el mes de junio no nos programen ningún pago” explicó en una entrevista a Telemedellín.

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La decisión impacta a una población significativa de usuarios. Actualmente, el Hospital General atiende cerca del 10 % de los pacientes hospitalarios de Coosalud. En sus instalaciones permanecen más de 60 afiliados hospitalizados y otros 10 reciben atención en el servicio de urgencias.

Sin embargo, el problema trasciende a una sola institución. Desde el pasado jueves 4 de junio la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa) advirtieron que la situación podría extenderse a buena parte de la red pública hospitalaria del departamento.

“Esta situación impacta a todo el departamento, pero especialmente a las regiones de Urabá y Bajo Cauca antioqueño, donde se concentra el mayor número de usuarios afiliados a esta EPS” se lee en el comunicado.