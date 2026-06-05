“Hemos llegado hasta aquí gracias al apoyo de la gente”: los 50 años del Combo de las Estrellas

Con un camino guiado por estrellas y medio siglo de historia a cuestas, El Combo de las Estrellas celebra 50 años de trayectoria convertido en una de las agrupaciones más representativas de la música tropical colombiana. Lo hace desde Medellín, la ciudad donde nació en 1975 y donde también se escribió buena parte de la historia de un género que marcó generaciones enteras de colombianos. Llegar a las bodas de oro es un privilegio reservado para pocos. Más aún en una industria musical que ha visto pasar modas, formatos y públicos. Sin embargo, cinco décadas después de su creación, la orquesta fundada por Humberto Muriel sigue sonando en fiestas familiares, celebraciones populares y escenarios internacionales, manteniendo vivo un repertorio que ha acompañado la memoria de varias generaciones. La historia del Combo de las Estrellas también es la historia de una Medellín que, desde los años sesenta, se consolidó como el principal centro de la industria discográfica del país. En aquella época, sellos como Codiscos, Sonolux y Discos Fuentes impulsaron la grabación y distribución masiva de ritmos tropicales que habían nacido en el Caribe colombiano, pero que encontraron en la capital antioqueña un escenario ideal para crecer y expandirse por todo el territorio nacional. Gracias al auge de la radio, los discos de larga duración y los nuevos estudios de grabación, Medellín se convirtió en un punto de encuentro para músicos, productores y empresarios. La ciudad desarrolló un sonido propio que convivió con las corrientes tropicales provenientes de la Costa Caribe y dio origen a agrupaciones que terminarían definiendo la identidad musical de varias generaciones.

Fue precisamente en ese contexto donde nació El Combo de las Estrellas. Según recordó Humberto Muriel, la idea surgió cuando Colombia vivía una fuerte influencia de las grandes orquestas venezolanas. Agrupaciones como Billo’s Caracas Boys y Los Melódicos dominaban buena parte del mercado musical, incluso interpretando repertorios colombianos. La situación llevó a directivos de Codiscos a preguntarse por qué la música nacional triunfaba en formatos extranjeros mientras el país contaba con compositores, arreglistas y músicos capaces de construir una propuesta propia. Lea más: Un combo de estrellas que suena a “Medellín” desde hace 48 años La respuesta fue reunir a los mejores exponentes del momento para crear una especie de selección nacional de la música tropical. “Fueron llamados los mejores músicos de las orquestas del momento para formar un gran combo”, recuerda Muriel. El proyecto reunió nombres como Jairo Paternina, Álvaro Velásquez (ambos ya fallecidos) y el propio Humberto Muriel, quien por entonces se encontraba en México realizando una gira con Los Corraleros de Majagual. La apuesta consistía en crear una agrupación inspirada en el formato de las grandes orquestas venezolanas, pero construida desde la identidad musical colombiana.

Humberto Muriel es uno de los fundadores del Combo de Las Estrellas. FOTO Cortesía Codiscos.

Para Muriel, la historia personal y la historia del Combo están profundamente ligadas a la evolución de la música tropical en el país. Nacido en Amagá, Antioquia, contó que desde niño quedó cautivado por la alegría de los porros y las cumbias que escuchaba en la radio. Aquellos sonidos, difundidos por pioneros de la industria como Antonio Fuentes y artistas como Clímaco Sarmiento, terminaron marcando el rumbo de toda su vida. Con el paso de los años, la agrupación fue construyendo una identidad propia. Más allá de sus canciones, el público aprendió a reconocer un sello característico basado en la fuerza de los trombones, las trompetas y los arreglos musicales que distinguieron a la orquesta frente a otras propuestas tropicales. Más aquí: Crónicas de un Fan Fatal: El primer rock de nuestro pueblo fue un vallenato Ese sonido se convirtió en una de las claves de su permanencia. Otra ha sido la capacidad de adaptarse sin perder la esencia. A lo largo de cinco décadas han pasado múltiples voces por la agrupación. Algunos cantantes iniciaron allí carreras que luego continuaron de manera independiente, una dinámica que Muriel considera natural dentro del mundo artístico. No obstante, aseguró que siempre ha existido un criterio claro para escoger a quienes llegan al grupo: disciplina, organización, talento y una conexión genuina con el estilo musical que ha caracterizado al Combo desde sus inicios. “Muchos de los que llegan me dicen que crecieron escuchando al Combo de las Estrellas. Ya traen en la mente la idea de lo que nosotros queremos transmitir”, afirmó.

Esa conexión con el público ha permitido que las canciones de la agrupación atraviesen generaciones, para Muriel, el verdadero legado está en haber acompañado momentos importantes de la vida de miles de personas. Durante sus giras y presentaciones ha encontrado seguidores que recuerdan haber celebrado sus quince años, matrimonios o incluso bodas de oro con la música de la agrupación. Son historias que se repiten en distintas regiones del país y que ayudan a explicar por qué el Combo de las Estrellas continúa ocupando un lugar especial en la memoria colectiva de los colombianos. Algunos de esos vínculos son especialmente fuertes en ciudades del sur del país y en territorios cercanos a la frontera con Ecuador, donde la agrupación ha construido una relación cercana con su audiencia durante décadas.

El Combo de las Estrellas celebra 50 años de historia. FOTO Cortesía Codiscos.

La historia del Combo también ha trascendido las fronteras nacionales. Muriel aún recuerda presentaciones multitudinarias en Canadá, Nueva York y Ecuador, escenarios donde ha comprobado el alcance internacional de la música tropical colombiana. “Esa fuerza que tiene nuestra música colombiana siempre es grande. Cada vez encontramos más gente identificada con este folclor”, señaló. Entérese: Living Sessions, el formato que quiere impulsar la música nacional Hoy, cuando la agrupación celebra medio siglo de existencia, la conmemoración llega acompañada de nueva música. El álbum Se agrandó el Combo –que fue presentado para una nominación del Grammy latino– reúne colaboraciones con artistas de distintas generaciones como Alkilados, Juan Duque, Francy, Los Hermanos Medina, Daniel Calderón, Nelson Velásquez, Lucas Arnau y Wilfran Castillo. Más que una recopilación de grandes éxitos, el proyecto busca demostrar que la música tropical sigue encontrando nuevas formas de conectar con el público. Para Muriel, esa ha sido precisamente la clave de estos 50 años: creer en el valor del folclor colombiano.

Seguir vigentes 50 años más