Guía para los colombianos en el Mundial 2026: documentos y vacunas que deberían tener para entrar a EE. UU., México y Canadá

La fiebre mundialista ya se siente, pero asegurar la entrada a la cita orbital en Norteamérica 2026 requiere de una estricta planificación legal y sanitaria. A diferencia de otros eventos deportivos, la Fifa advirtió que poseer una boleta para los partidos no sustituye la obligación de cumplir con los requisitos migratorios de cada nación.
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Al ser una edición histórica organizada por tres países, no existirá un permiso conjunto ni exenciones especiales; cada territorio aplicará sus propias regulaciones de manera independiente, por lo que se recomienda iniciar los trámites al menos seis meses antes del viaje.