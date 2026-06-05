Guía para los colombianos en el Mundial 2026: documentos y vacunas que deberían tener para entrar a EE. UU., México y Canadá

La fiebre mundialista ya se siente, pero asegurar la entrada a la cita orbital en Norteamérica 2026 requiere de una estricta planificación legal y sanitaria. A diferencia de otros eventos deportivos, la Fifa advirtió que poseer una boleta para los partidos no sustituye la obligación de cumplir con los requisitos migratorios de cada nación. Le puede interesar: Consejos mundialistas: las recomendaciones para no arruinar su bolsillo al moverse entre las sedes del Mundial Al ser una edición histórica organizada por tres países, no existirá un permiso conjunto ni exenciones especiales; cada territorio aplicará sus propias regulaciones de manera independiente, por lo que se recomienda iniciar los trámites al menos seis meses antes del viaje.

El Mundial de Norteamérica será el primero que tendrá 48 selecciones en competencia. FOTO: Fifa

Estados Unidos: Visa obligatoria y controles estrictos

Para la mayoría de los viajeros, el ingreso a territorio estadounidense exigirá el visado de turista B1/B2. Aquellos ciudadanos de países que forman parte del Programa de Exención de Visado (VWP, siglas en inglés) podrán optar por la autorización electrónica ESTA, la cual permite una estancia máxima de 90 días. Para quienes requieren la visa tradicional, los requisitos obligatorios incluyen la presentación del pasaporte con una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha de ingreso, el diligenciamiento previo del formulario DS-160 y la asistencia a la cita consular.

Adicionalmente, las autoridades migratorias en el puerto de entrada exigirán la demostración de solvencia económica, los tiquetes de regreso y el formulario I-94 debidamente completado. Puede leer: Tres pruebas de fuego: análisis de los rivales de Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

Canadá: Visado y autorizaciones electrónicas

El gobierno canadiense solicita a la mayoría de los extranjeros una visa de residente temporal (TRV, siglas en inglés) y, en el caso de los ciudadanos colombianos, es indispensable gestionar este visado con suficiente anticipación, ya que no se permite el ingreso únicamente con el pasaporte, el cual también debe contar con una vigencia mínima de seis meses. Durante el trámite, se debe demostrar el propósito del viaje y contar con fondos financieros suficientes. Respecto a los menores de 18 años, estos están sujetos a las mismas reglas que los adultos y pueden requerir autorizaciones adicionales si viajan solos o con un único tutor. Por otro lado, los ciudadanos de países exentos de visa que planeen arribar por vía aérea deberán tramitar la autorización electrónica de viaje (eTA). Este proceso se realiza de forma digital, se aprueba en pocos días y queda asociado directamente al pasaporte del solicitante. Puede leer: Acompañar a Colombia en todo el Mundial 2026 costaría cerca de $230 millones

La visa es necesaria para ingresar a Estados Unidos y Canadá. FOTO: El Colombiano

¿Qué exige México para ingresar durante el Mundial?

México mantendrá una política de exención de visado de visitante para estancias turísticas de hasta 180 días en casos específicos. Los colombianos y demás ciudadanos exentos podrán ingresar presentando su pasaporte vigente (mínimo seis meses) y completando la Forma Migratoria Múltiple (FMM), aunque los agentes de migración podrán solicitar extractos bancarios que prueben solvencia y los datos de la reserva hotelera. Tampoco requerirán visa quienes posean residencia permanente o visas vigentes de entradas múltiples de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o el espacio Schengen. Quienes no cumplan con estas condiciones deberán tramitar la visa de visitante en un consulado, presentando pasaporte, formulario, fotos, pruebas económicas y aprobando una entrevista previa. Ciudadanos de Rusia, Turquía y Ucrania podrán optar por una autorización electrónica para una sola entrada aérea. Asimismo, todo menor de edad que viaje solo o acompañado requerirá un documento notarial de autorización.

Hinchas de Colombia en un mundial. FOTO: El Colombiano

Recomendaciones sanitarias ante las aglomeraciones: el riesgo de los eventos masivos

Aunque ninguno de los tres países anfitriones exige vacunas obligatorias para el ingreso, las autoridades sanitarias y expertos aconsejan blindar los esquemas de inmunización para evitar emergencias médicas en eventos masivos. Y es que desde el Programa de Enfermería de la Universidad Manuela Beltrán, la experta Diana Sandoval explicó la vulnerabilidad a la que los asistentes al Mundial se pueden enfrentar en los diferentes escenarios de los tres países. “Desde la perspectiva de la salud pública, los eventos masivos son escenarios donde aumenta el riesgo de contagio de enfermedades como las respiratorias. También pueden presentarse enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo masivo de alimentos, ya que en estos contextos algunas medidas de higiene pueden verse comprometidas”, explicó.

¿Qué vacunas recomiendan antes de viajar al Mundial 2026?

El Ministerio de Salud de Colombia y los especialistas aconsejan verificar y actualizar las siguientes vacunas antes del traslado: Sarampión y rubéola: prioritarias antes del desplazamiento. Los síntomas del sarampión aparecen entre los 7 y 21 días, manifestando fiebre, erupciones cutáneas, tos y conjuntivitis. Influenza estacional y Covid-19: recomendadas por la alta concentración en espacios cerrados. La influenza se manifiesta de uno a cuatro días después con fiebre y cansancio, mientras que la Covid-19 lo hace entre dos y 14 días. Fiebre amarilla: aunque no se exige de forma generalizada para los viajeros colombianos, se aconseja aplicarla al menos diez días antes del viaje y portar el carné amarillo. También le puede interesar: Video | Del minuto 90 en San Siro a la parábola de Maracaná: los mejores goles de Colombia en su historia en los mundiales

Imagen de referencia de las vacunas. FOTO: El Colombiano

Otras recomendaciones: botiquín y autocuidado

Para mitigar riesgos gastrointestinales —cuyos síntomas como diarrea, dolor abdominal y vómito surgen por cambios dietarios o comida callejera— y afecciones respiratorias, se recomienda equipar el equipaje con desinfectantes de manos, tapabocas y medicamentos de uso habitual. Sandoval enfatizó que el distanciamiento físico y el uso de mascarillas resultan claves al compartir con personas de diferentes regiones del mundo, prestando especial cuidado a niños y adultos mayores.

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