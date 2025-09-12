Presidente Donald Trump aseguró que ya fue capturado el asesino del activista de derecha Charlie Kirk

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes que el sospechoso de haber matado al activista de extrema derecha Charlie Kirk fue detenido, al cabo de una intensa búsqueda.
“Alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.
Según el mandatario, el presunto asesino fue convencido por “un hombre de fe” y acabó entregándose a las fuerzas del orden.
“Lo condujeron a una comisaría, y ahí se encuentra en estos momentos”, añadió. “Tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando”, insistió.