Trump sobre Venezuela: “Vamos a recuperar el petróleo que debimos recuperar hace mucho tiempo”

Sin titubeos y tras la captura de Nicolás Maduro en la madrugada de este 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro que tomará el control de Venezuela, y confirmó lo que era un secreto a voces: las petroleras gringas explotarán las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, las venezolanas.
En una rueda de prensa que duró alrededor de casi una hora, Trump brindó detalles sobre la operación que terminó con la captura de Maduro. Y reconoció que EE. UU. tomará control Venezuela hasta que se haga una transición pacífica, pero además sostuvo que hará negocios con el petróleo venezolano.
“Haremos que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura que está muy dañada y comiencen a ganar dinero para el país”, indicó.
Hay que precisar que este país norteamericano posee la corona de ser el mayor productor del mercado petrolero. Dispone de reservas probadas superiores a los 80.000 millones de barriles.
Así las cosas, se espera que Estados Unidos se convierta nuevamente en el mayor socio de Venezuela en términos energéticos. Hay que recordar que en los años setenta y ochenta, Caracas y Washington sostuvieron una relación estratégica, basada en la energía. De hecho, EE. UU. dependía de manera significativa del crudo ese país, mientras que Venezuela se consolidó como uno de sus aliados clave en América Latina y como uno de los principales abastecedores de crudo en la región.
Así, la petrolera venezolana Pdvsa desarrolló una estrecha red de negocios con refinerías estadounidenses, lo que afianzó la interdependencia entre ambos países.