“Estaba obsesionado con la idea de matar niños”: autoridades revelaron nuevos detalles sobre el tirador de Minneapolis

Un tirador que abrió fuego contra una iglesia llena de estudiantes en Minneapolis estaba "obsesionado con la idea de matar niños", declararon este jueves las autoridades, que avanzan investigando el motivo del ataque en el que murieron dos menores y hubo 18 heridos. El atacante disparó a través de las ventanas de la Iglesia de la Anunciación en la mayor ciudad del estado de Minnesota mientras decenas de jóvenes estudiantes asistían el miércoles a una misa para celebrar la primera semana de regreso a clases, en la más reciente masacre que sacude a Estados Unidos.

Las pistas que encontraron las autoridades sobre Robin Westman, de 23 años. Videos de armas y su manifiesto o carta escrita. FOTO: Redes sociales

El agresor, identificado como Robin Westman, de 23 años, se suicidó, dejó un manifiesto, videos en línea y cientos de páginas de escritos que los investigadores examinan en busca de un motivo. “El tirador expresó odio hacia casi todos los grupos imaginables”, incluidos mexicanos, cristianos y judíos, dijo el fiscal interino para Minnesota, Joseph Thompson, en conferencia de prensa. “El corazón del tirador estaba lleno de odio”, apuntó. El único grupo que el atacante no odiaba era “los tiradores escolares y asesinos en masa más notorios en la historia de nuestro país”, a quienes el sospechoso “idolatraba”, según Thompson.

En particular, las autoridades pudieron concluir que esta persona “estaba obsesionado con la idea de matar niños”, expresó. El FBI ha reunido evidencia “que demuestra que esto fue un acto de terrorismo interno motivado por una ideología llena de odio”, escribió su director Kash Patel en X este jueves.

Dos niños, de ocho y diez años, murieron en los bancos de la iglesia durante el ataque, en tanto el número de niños heridos subió a 15 este jueves, informó el jefe de policía de la ciudad, Brian O’Hara, en rueda de prensa. También resultaron heridas tres personas de más de 80 años. Un menor está en estado crítico, y un anciano está en condición seria bajo atención médica de la clínica Hennepin, dijo el CEO Thomas Klemond a periodistas. La policía encontró 116 cartuchos de rifle y tres cartuchos de escopeta en la escena, así como un cartucho que parecía haberse quedado atascado en una pistola, detalló O’Hara.

Algunas personas hicieron homenajes a las afueras de la iglesia donde todo ocurrió. FOTO: AFP