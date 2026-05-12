Alcaldesa de Arcadia, en Estados Unidos, era una agente encubierta de China y fue condenada

La tranquilidad de Arcadia, una ciudad de unos 53,000 habitantes al noreste de Los Ángeles conocida por su numerosa comunidad asiática, se vio sacudida este lunes. Eileen Wang, quien hasta hace pocas horas portaba la vara de mando de la ciudad, ha dejado su cargo tras admitir ante la justicia federal que operó como un engranaje secreto de la maquinaria de influencia de Pekín. Este caso, que parece sacado de una novela de espionaje, no solo ha provocado su dimisión inmediata, sino que ha encendido las alarmas sobre la penetración de intereses extranjeros en los niveles más cercanos de la política estadounidense.
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