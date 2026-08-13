Video | Kiara y Renata: dos perritas símbolos de esperanza tras sobrevivir al colapso de sus casas en Cali y Dosquebradas por el terremoto

Una fachada destruida, sin paredes y a metros de altura. En el borde, inmóvil para no caer al vacío, Kiara miraba hacia abajo esperando la ayuda para salvar su vida. Mientras otra perrita, Renata, con mirada asustada, fue rescatada y evacuada en camilla. Ambas, rescatadas tras el colapso de sus casas, son dos historias de esperanza. Le puede interesar: “No nos dejen solos”: alcalde de El Litoral de San Juan en Chocó pidió ayuda tras el devastador terremoto en Colombia Kiara, quien llevaba apenas cuatro días de haber sido adoptada cuando el terremoto de magnitud 7.4 sacudió el centro y occidente de Colombia, fue conocida por su figura atrapada en el quinto piso de un edificio semicolapsado en Dosquebradas, Risaralda. El video de la perrita criolla de dos años se volvió viral en cuestión de horas. Su rostro de angustia y la imposibilidad de moverse ante el riesgo de caerse convirtieron la escena en el símbolo de la tragedia que viven cientos de familias y sus animales de compañía.

Momento en que Kiara quedó atrapada en el quinto piso del edificio. FOTO: Captura de video de redes sociales @MelyMunera

La alerta y el despliegue en las alturas por Kiara

El caso, conocido este miércoles 12 de agosto, llegó a las autoridades a través de las plataformas digitales. El concejal de Pereira, Héctor Hernández Tubón, confirmó el rescate y detalló la manera en que atendieron la emergencia. “En la tarea de revisar redes sociales y mirar los casos más urgentes nos llegó esa noticia. De inmediato nos dirigimos hasta el lugar y nos encontramos con esta escena tan desgarradora del animalito en un quinto o sexto piso, en una fachada sin pared, en un edificio semicolapsado”, detalló el concejal. El operativo para ponerla a salvo se extendió durante más de 24 horas. Los bomberos de Dosquebradas emplearon cuerdas y equipos especializados en alturas para acceder al punto donde se encontraba la canina.

“Fue toda una operación muy compleja, donde hicieron un ingreso desde alturas mientras otro equipo estaba afuera informando cómo se veía la estructura. Con un final muy feliz, en medio de esta tristeza, esto nos llena el corazón”, explicó Hernández. Durante la misma intervención, los socorristas lograron rescatar a un segundo perro atrapado en la edificación. Ambos animales fueron entregados a sus familias, en un reencuentro que el concejal calificó como “algo muy emotivo, que nos dio energía para continuar en medio de esta situación tan difícil y desgastante emocionalmente”.

El caso de “Renata”, quien sobrevivió ante el presunto deceso de su familia

La emergencia para la fauna doméstica se extendió a otras zonas afectadas. En Cali se registró un hecho similar con el rescate de otra perrita que al parecer se llamaría “Renata”, salvada por los equipos de socorro tras el sismo. Por medio de otro video viral publicado en la mañana de este jueves 13 de agosto, se conoció la historia de supervivencia de esta perrita, quien, según la información en redes sociales, sobrevivió a la caída de su hogar, un edificio llamado Torres del Limonar, en Cali.

Según la información proporcionada, Renata se encontraba con su familia dentro de la vivienda al momento del terremoto que provocó la caída del edificio. Todo indicaría que, al parecer, sus cuidadores no habrían logrado sobrevivir al colapso, pero ella sí lo hizo.

Renata siendo atendida por los organismos de socorro. FOTO: Captura de video de redes sociales @JohaFuentes

Y es que, a través de otro video, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) de Cali confirmó el rescate de “Renata”, en medio de los trabajos que adelantan en la ciudad, atendiendo todos los frentes posibles tras la emergencia. “Esta vez, nuestra misión fue ayudar a rescatar a un compañero de vida. Porque detrás de cada emergencia hay vidas que importan. Cali y el Valle del Cauca somos todos”, concluyó la entidad.

Pérdidas, búsquedas y cifras de animales tras el terremoto en Colombia

El concejal Hernández confirmó que al menos 10 casos reportados en Pereira y Dosquebradas han terminado con el retorno de las mascotas a sus hogares. Sin embargo, otros animales habrían muerto al lanzarse desde pisos altos durante el terremoto, y varios permanecen desaparecidos bajo las ruinas. “Estamos esperando que llegue un equipo de Brasil especializado en búsqueda y rescate de animales, porque la estructura está muy débil y en cualquier momento puede colapsar”, concluyó el concejal de Pereira. A esta situación se suma la dificultad de rescatar a los gatos, que suelen esconderse ante el peligro.

Otros perritos rescatados en medio de la emergencia por el terremoto en Colombia. FOTO: Cortesía tomada de redes sociales.

Otro de los rescates de animales más recientes se dio a conocer este jueves 13 de agosto, donde la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca de México le salvó la vida a un perrito atrapado entre los escombros de su casa en Cali. “Hoy en Colombia, el rescatista Cristian Kuperbank realizó su primer rescate de esta misión: un perrito atrapado entre los escombros que pudo volver a salvo. Si podemos llegar, vamos a intentarlo”, escribió la organización en su publicación.

Según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con corte de la mañana de este jueves 13 de agosto, van 242 animales afectados en el territorio colombiano por el terremoto (99 fueron rescatados y permanecen en albergues). Por esta razón, las autoridades locales y la organización Adóptame Pereira solicitaron apoyo a la ciudadanía para acoger temporalmente a los animales encontrados mientras sus familias logran reubicarse. También le puede interesar: “Nos veremos en el cielo”: Jorge Tobón, periodista de Cali, salió del gimnasio y encontró a su esposa bajo los escombros

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