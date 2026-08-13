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Video | Kiara y Renata: dos perritas símbolos de esperanza tras sobrevivir al colapso de sus casas en Cali y Dosquebradas por el terremoto

Así como ellas y sus familias, miles de animalitos han sufrido las repercusiones que dejó el terremoto de 7.4 con epicentro en Chocó, por lo que las autoridades y rescatistas continúan salvando la mayor cantidad de vidas.

  • Tras el terremoto de magnitud 7.4 que afectó al centro y occidente del país, Kiara quedó acorralada en el quinto piso de un edificio a punto de colapsar en Dosquebradas, Risaralda. Mientras que Renata sobrevivió a la caída de su hogar en Cali. FOTO: Captura de video de redes sociales @MelyMunera y @JohaFuentes
    Tras el terremoto de magnitud 7.4 que afectó al centro y occidente del país, Kiara quedó acorralada en el quinto piso de un edificio a punto de colapsar en Dosquebradas, Risaralda. Mientras que Renata sobrevivió a la caída de su hogar en Cali. FOTO: Captura de video de redes sociales @MelyMunera y @JohaFuentes
  • Momento en que Kiara quedó atrapada en el quinto piso del edificio. FOTO: Captura de video de redes sociales @MelyMunera
    Momento en que Kiara quedó atrapada en el quinto piso del edificio. FOTO: Captura de video de redes sociales @MelyMunera
  • Renata siendo atendida por los organismos de socorro. FOTO: Captura de video de redes sociales @JohaFuentes
    Renata siendo atendida por los organismos de socorro. FOTO: Captura de video de redes sociales @JohaFuentes
  • Otros perritos rescatados en medio de la emergencia por el terremoto en Colombia. FOTO: Cortesía tomada de redes sociales.
    Otros perritos rescatados en medio de la emergencia por el terremoto en Colombia. FOTO: Cortesía tomada de redes sociales.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Una fachada destruida, sin paredes y a metros de altura. En el borde, inmóvil para no caer al vacío, Kiara miraba hacia abajo esperando la ayuda para salvar su vida. Mientras otra perrita, Renata, con mirada asustada, fue rescatada y evacuada en camilla. Ambas, rescatadas tras el colapso de sus casas, son dos historias de esperanza.

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Kiara, quien llevaba apenas cuatro días de haber sido adoptada cuando el terremoto de magnitud 7.4 sacudió el centro y occidente de Colombia, fue conocida por su figura atrapada en el quinto piso de un edificio semicolapsado en Dosquebradas, Risaralda.

El video de la perrita criolla de dos años se volvió viral en cuestión de horas. Su rostro de angustia y la imposibilidad de moverse ante el riesgo de caerse convirtieron la escena en el símbolo de la tragedia que viven cientos de familias y sus animales de compañía.

Momento en que Kiara quedó atrapada en el quinto piso del edificio. FOTO: Captura de video de redes sociales @MelyMunera
Momento en que Kiara quedó atrapada en el quinto piso del edificio. FOTO: Captura de video de redes sociales @MelyMunera

La alerta y el despliegue en las alturas por Kiara

El caso, conocido este miércoles 12 de agosto, llegó a las autoridades a través de las plataformas digitales. El concejal de Pereira, Héctor Hernández Tubón, confirmó el rescate y detalló la manera en que atendieron la emergencia.

“En la tarea de revisar redes sociales y mirar los casos más urgentes nos llegó esa noticia. De inmediato nos dirigimos hasta el lugar y nos encontramos con esta escena tan desgarradora del animalito en un quinto o sexto piso, en una fachada sin pared, en un edificio semicolapsado”, detalló el concejal.

El operativo para ponerla a salvo se extendió durante más de 24 horas. Los bomberos de Dosquebradas emplearon cuerdas y equipos especializados en alturas para acceder al punto donde se encontraba la canina.

“Fue toda una operación muy compleja, donde hicieron un ingreso desde alturas mientras otro equipo estaba afuera informando cómo se veía la estructura. Con un final muy feliz, en medio de esta tristeza, esto nos llena el corazón”, explicó Hernández.

Durante la misma intervención, los socorristas lograron rescatar a un segundo perro atrapado en la edificación. Ambos animales fueron entregados a sus familias, en un reencuentro que el concejal calificó como “algo muy emotivo, que nos dio energía para continuar en medio de esta situación tan difícil y desgastante emocionalmente”.

El caso de “Renata”, quien sobrevivió ante el presunto deceso de su familia

La emergencia para la fauna doméstica se extendió a otras zonas afectadas. En Cali se registró un hecho similar con el rescate de otra perrita que al parecer se llamaría “Renata”, salvada por los equipos de socorro tras el sismo.

Por medio de otro video viral publicado en la mañana de este jueves 13 de agosto, se conoció la historia de supervivencia de esta perrita, quien, según la información en redes sociales, sobrevivió a la caída de su hogar, un edificio llamado Torres del Limonar, en Cali.

Según la información proporcionada, Renata se encontraba con su familia dentro de la vivienda al momento del terremoto que provocó la caída del edificio. Todo indicaría que, al parecer, sus cuidadores no habrían logrado sobrevivir al colapso, pero ella sí lo hizo.

Renata siendo atendida por los organismos de socorro. FOTO: Captura de video de redes sociales @JohaFuentes
Renata siendo atendida por los organismos de socorro. FOTO: Captura de video de redes sociales @JohaFuentes

Y es que, a través de otro video, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) de Cali confirmó el rescate de “Renata”, en medio de los trabajos que adelantan en la ciudad, atendiendo todos los frentes posibles tras la emergencia.

“Esta vez, nuestra misión fue ayudar a rescatar a un compañero de vida. Porque detrás de cada emergencia hay vidas que importan. Cali y el Valle del Cauca somos todos”, concluyó la entidad.

Pérdidas, búsquedas y cifras de animales tras el terremoto en Colombia

El concejal Hernández confirmó que al menos 10 casos reportados en Pereira y Dosquebradas han terminado con el retorno de las mascotas a sus hogares. Sin embargo, otros animales habrían muerto al lanzarse desde pisos altos durante el terremoto, y varios permanecen desaparecidos bajo las ruinas.

“Estamos esperando que llegue un equipo de Brasil especializado en búsqueda y rescate de animales, porque la estructura está muy débil y en cualquier momento puede colapsar”, concluyó el concejal de Pereira. A esta situación se suma la dificultad de rescatar a los gatos, que suelen esconderse ante el peligro.

Otros perritos rescatados en medio de la emergencia por el terremoto en Colombia. FOTO: Cortesía tomada de redes sociales.
Otros perritos rescatados en medio de la emergencia por el terremoto en Colombia. FOTO: Cortesía tomada de redes sociales.

Otro de los rescates de animales más recientes se dio a conocer este jueves 13 de agosto, donde la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca de México le salvó la vida a un perrito atrapado entre los escombros de su casa en Cali.

“Hoy en Colombia, el rescatista Cristian Kuperbank realizó su primer rescate de esta misión: un perrito atrapado entre los escombros que pudo volver a salvo. Si podemos llegar, vamos a intentarlo”, escribió la organización en su publicación.

Según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con corte de la mañana de este jueves 13 de agosto, van 242 animales afectados en el territorio colombiano por el terremoto (99 fueron rescatados y permanecen en albergues).

Por esta razón, las autoridades locales y la organización Adóptame Pereira solicitaron apoyo a la ciudadanía para acoger temporalmente a los animales encontrados mientras sus familias logran reubicarse.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo se realizó el operativo para rescatar a Kiara del edificio semicolapsado?
El rescate duró más de 24 horas y estuvo a cargo de los bomberos de Dosquebradas, quienes utilizaron cuerdas y equipos especializados en alturas. La maniobra requirió que un equipo ingresara desde la parte superior de la estructura mientras otro personal permanecía afuera para monitorear la estabilidad del edificio en tiempo real.
¿Qué pasó con la perrita Kiara después de su rescate?
Kiara fue revisada y entregada de inmediato a la familia que la había adoptado cuatro días antes del terremoto. Tras reencontrarse con sus dueños, la perrita quedó bajo el cuidado de su hogar.
¿Qué se sabe sobre el caso de la perrita Renata rescatada en Cali?
Renata es otra perrita rescatada por los cuerpos de socorro en la ciudad de Cali a causa de la misma emergencia sísmica. La noticia confirma que fue puesta a salvo, aunque no se detallan las condiciones específicas de su operativo.
¿Qué ocurrió con los animales que no pudieron ser rescatados a tiempo?
Algunas mascotas murieron al saltar desde pisos altos llevadas por el pánico durante el terremoto. Otras permanecen desaparecidas bajo los escombros a la espera de ser localizadas por los grupos de búsqueda.

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