Ella es Elizabeth Ortiz, la influencer petrista que habría recibido $795 millones en contratos con cinco entidades Estado

A los cuestionamientos que han rodeado a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz por tener contratos en entidades del Estado, se suma ahora el caso de Elizabeth Cristina Ortiz Peña, una influencer y activista cercana al petrismo. En contexto: Gabriela Muñoz, la influencer que habría manejado hilos en la Aerocivil del gobierno Petro: tiene el mismo ‘modus operandi’ de Juliana Guerrero La psicóloga y creadora de contenido habría obtenido alrededor de 13 contratos de prestación de servicios mediante contratación directa entre enero de 2023 y enero de 2026, según un rastreo realizado por El Tiempo. Las contrataciones se habrían celebrado con distintas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia del Subsidio Familiar.

¿Quién es Elizabeth Ortiz?

Elizabeth Cristina Ortiz Peña es psicóloga y especialista en gestión pública. En los últimos años ganó notoriedad en redes sociales como influencer y activista cercana a las tesis políticas del petrismo.

Su nombre también fue mencionado públicamente por Guillermo Alfonso Jaramillo, entonces ministro de Salud, antes de finalizar el gobierno saliente. Durante un evento en El Espinal, Tolima, Jaramillo destacó el papel de Ortiz en las gestiones relacionadas con recursos para el Hospital San Rafael.

“Tengo que decirles a ustedes que esta niña que está acá, Elizabeth, no descansó hasta que confirmara que yo consiguiera los recursos para que llegaran esos 8.000 millones de pesos. Gracias doctora Elizabeth de que usted haya estado pendiente de apoyar eso”, afirmó el entonces ministro.

Los contratos que permanecen vigentes

Una revisión del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), realizada por Semana, señala que Ortiz tiene actualmente dos contratos vigentes cuyo valor conjunto asciende a $188.683.333. El primero fue suscrito directamente con la Presidencia de la República y tiene un valor de $121.733.333. El contrato fue adjudicado por Andrés Hernández, quien se desempeñaba como jefe de Comunicaciones del entonces presidente Gustavo Petro.

El objeto contractual establece que Ortiz debe prestar servicios profesionales relacionados con la gestión administrativa de actividades de monitoreo, seguimiento y análisis de medios de comunicación nacionales y regionales, además de apoyar la difusión de contenidos comunicacionales acordes con la estrategia general de comunicaciones de la entidad.

El segundo contrato vigente aparece con la Superintendencia del Subsidio Familiar, por un valor de $66.950.000. En este caso, el objeto consiste en prestar servicios profesionales para apoyar la ejecución del proceso de inspección y vigilancia de las actividades desarrolladas por las cajas de compensación familiar. El contrato también contempla la elaboración de modelos estadísticos destinados a mejorar el sistema de supervisión fuera de sitio. Así, el caso de Ortiz se suma a los cuestionamientos recientes sobre la contratación de personas cercanas políticamente al Gobierno y pone nuevamente el foco sobre el uso de la contratación directa para vincular a figuras con presencia en redes sociales y afinidades políticas manifiestas. Siga leyendo: Expresidente Gustavo Petro podrá salir del país: el Senado le dio permiso Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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