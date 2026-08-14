La ‘vaca’ de empresas y Andi supera los $72.000 millones para ayudar a damnificados por el terremoto

La solidaridad empresarial con las víctimas del terremoto sigue creciendo. La campaña #EmpresasUnidasPorColombia, impulsada por la Andi y sus empresas afiliadas, ya recaudó $72.778 millones para apoyar la atención de la emergencia y la posterior reconstrucción de las zonas afectadas.
La cifra fue anunciada este viernes durante el cierre del 11.º Congreso Empresarial Colombiano (CEC), que la Andi realiza en Cartagena y que este año fue reorientado para concentrar esfuerzos en la emergencia nacional.
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