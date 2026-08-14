Empresarios se meten duro la mano al bolsillo por ayudar a los damnificados del terremoto

La campaña #EmpresasUnidasporColombia, liderada por la Andi y sus empresas afiliadas para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, alcanzó este viernes $201.637 millones en recursos recaudados. Esta cifra se reveló ayer durante el cierre del 11° Congreso Empresarial Colombiano (CEC), que la Andi realizó esta semana en Cartagena y que el gremio decidió reorientar por completo hacia la atención de la emergencia nacional. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, presentó la campaña el pasado miércoles y anunció que el gremio aportaría inicialmente la mitad de los recursos obtenidos por las inscripciones al Congreso, con una base de $2.000 millones. “Estamos coordinando tener una fiducia en donde logremos tener esos recursos para que tengan una vigilancia clara alrededor de los donantes y que tengan tranquilidad sobre cómo se usan los recursos”, explicó Mac Master. La respuesta empresarial creció rápidamente desde el lanzamiento de la iniciativa. Durante la primera hora, la Andi y sus compañías afiliadas habían reunido más de $4.500 millones. Al finalizar la primera jornada del Congreso, el monto había ascendido a $9.100 millones. En el tercer día el dato ascendió a $72.000 millones. Este viernes, en el cierre del evento, la cifra llegó a los $201.637 millones. Lea más: La ‘vaca’ de empresas y Andi supera los $201.000 millones para ayudar a damnificados por el terremoto

Dos líneas de acción

Mac Master explicó que la campaña contempla dos líneas de acción. La primera corresponde a la recolección de recursos económicos, que serán destinados inicialmente a la atención humanitaria y, posteriormente, a la reconstrucción de las zonas afectadas. La segunda está enfocada en la recolección de alimentos, medicamentos y otros elementos de primera necesidad, que serán distribuidos mediante centros de acopio y en coordinación con las asociaciones de bancos de alimentos y de medicamentos del país. Por su parte, Jaime Murra, presidente de la Junta Directiva de la Andi y del Grupo Diana, destacó la respuesta del sector privado y llamó a las empresas a mantener su compromiso con las comunidades afectadas. “Hay que ayudar a construir país”, señaló Murra, al referirse al papel que está desempeñando el empresariado frente a la emergencia provocada por el sismo. Mac Master también insistió en que la movilización empresarial ante situaciones de emergencia no es nueva para la Andi. “Cuando Colombia se enfrenta a la adversidad, el sector empresarial está presente. Siempre ha sido así”, afirmó.

Los Santo Domingo se sumaron

La solidaridad empresarial frente a la emergencia sumó ayer un nuevo aporte, cuando la familia Santo Domingo anunció una donación de $100.000 millones para atender a las comunidades damnificadas y apoyar la recuperación de los territorios afectados. El anuncio fue recibido con un aplauso durante el encuentro empresarial en el que se presentó el balance de la campaña de donaciones. Los recursos se sumarán a los aportes realizados por compañías, fundaciones y otros aliados del sector privado. “Es una cifra increíble, que nos deja completamente conmovidos con la capacidad de Colombia de reaccionar y de hacer cosas buenas”, se destacó durante la presentación del balance de la iniciativa. En ese sentido, la Fundación Santo Domingo y el Grupo Valorem recordaron que Colombia atraviesa horas de inmenso dolor. “Detrás de cada vida perdida, de cada persona herida y de cada hogar destruido hay una familia que sufre. A todas las víctimas del terremoto y a quienes hoy enfrentan la incertidumbre de haberlo perdido todo, les expresamos nuestra más profunda solidaridad”. Asimismo, el grupo empresarial reconoció y agradeció la labor incansable de las autoridades, los organismos de socorro, los rescatistas y los voluntarios que trabajan sin descanso para salvar vidas y acompañar a las comunidades afectadas. En ese orden, la donación de los $100.000 millones es para contribuir a la atención de las víctimas e intentar aliviar su sufrimiento apoyando en la reconstrucción de las comunidades afectadas. “Todos los esfuerzos serán coordinados por la Fundación Santo Domingo para que esta ayuda llegue de manera efectiva a quienes más la necesitan”. Entérese: ¿Qué es Obras por Impuestos y cómo podría ayudar a reconstruir las zonas afectadas por el terremoto?

Donaciones tendrán administración centralizada

José Aguirre, uno de los líderes de la iniciativa, explicó que el sector empresarial y fundacional viene trabajando en la creación de una estructura para centralizar y hacer seguimiento a los recursos. La operación cuenta con una torre de control integrada por 16 personas, encargadas de coordinar los esfuerzos de las empresas y organizaciones participantes. Entre los aliados mencionados están la Andi, la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), la RedPro, Fundación Bancolombia, Bavaria, Alpina y D1, entre otros. Los recursos serán administrados a través de un encargo fiduciario y se distribuirán en diferentes líneas de atención. Además, la iniciativa contempla un esquema de padrinazgos mediante el cual empresas y fundaciones podrán acompañar directamente a municipios afectados. La intención es construir planes de desarrollo para las localidades y departamentos que recibirán los recursos, con mecanismos de seguimiento y reporte público sobre la ejecución.

Tres etapas para atender la emergencia

La estrategia de intervención estará dividida en tres fases. La primera corresponderá a la atención de la emergencia y está proyectada para unos tres meses. Posteriormente vendrá una etapa de estabilización que se extenderá, según las estimaciones preliminares, durante buena parte de 2027. Finalmente, se estructurarán proyectos de infraestructura de mayor alcance. Entre las necesidades identificadas están el mejoramiento de instituciones educativas y centros de salud, la recuperación de vías principales y terciarias y la atención de infraestructura aeroportuaria. El sector empresarial señaló que estos proyectos se desarrollarán en coordinación con el Gobierno Nacional. “Ahora viene lo más difícil, y es tratar de ejecutar bien estos recursos”, se señaló durante el encuentro, al tiempo que se hizo un llamado a que las donaciones se conviertan en un multiplicador de esfuerzos para la reconstrucción.

El foco también estará en el desarrollo del Pacífico

Más allá de la respuesta inmediata a la emergencia, los promotores de la iniciativa plantearon que la tragedia puede convertirse en una oportunidad para acelerar inversiones de largo plazo en el Pacífico colombiano. El objetivo será acompañar el desarrollo de departamentos y municipios afectados y fortalecer sectores como educación, salud e infraestructura. “Yo he tenido un sueño siempre y es desarrollar el Chocó”, señaló Aguirre, quien consideró que la emergencia abre la posibilidad de dirigir una mayor atención hacia el desarrollo del Pacífico colombiano. La iniciativa busca, además, evitar la dispersión de esfuerzos y concentrar la participación de empresas, fundaciones y organizaciones sociales bajo una estrategia común. Los responsables de la campaña insistieron en que el propósito no es generar protagonismos individuales, sino articular al sector privado para responder a la emergencia y contribuir posteriormente a la recuperación económica y social de las zonas afectadas.

Argos plantea Obras por Impuestos

Además de la Andi con sus empresas aliadas y los Santo Domingo, el Grupo Argos se sumó a las ayudas. El presidente del Grupo Argos, Juan Esteban Calle, propuso que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto se maneje bajo un solo liderazgo del Gobierno, pero con múltiples frentes de trabajo en los que empresas privadas puedan apadrinar territorios y ejecutar directamente proyectos de recuperación. El empresario también planteó ampliar el mecanismo de obras por impuestos para acelerar la inversión en vivienda e infraestructura y aprovechar la capacidad técnica del sector privado. “Deberá haber muchos frentes de trabajo y descentralización bajo un solo liderazgo”, señaló el presidente de Grupo Argos. Su propuesta es que el Gobierno invite a distintas compañías a apadrinar poblaciones, municipios o centros afectados, de manera que cada empresa pueda poner sus capacidades, recursos y experiencia al servicio de un territorio concreto, mientras las autoridades mantienen la coordinación general de la reconstrucción. Conozca más: Grupo Argos plantea obras por impuestos y que empresas “apadrinen” territorios para acelerar reconstrucción

¿Cómo será Obras por Impuestos?

En cuanto a el mecanismo de obras por impuestos, Calle explicó durante la entrevista, que la idea es que el Gobierno nacional acoja dicha medida dentro del paquete de medidas para atender la emergencia. Según el dirigiente este esquema permitiría que las empresas puedan destinar parte de sus obligaciones tributarias a proyectos concretos de reconstrucción, “en vez de pagar directamente impuestos al fisco nacional, presentar proyectos o sumarse a proyectos de reconstrucción en los territorios como pago en especie de esos impuestos y esperar posteriormente su asignación y ejecución”, explicó. Para él una de las principales ventajas está en la posibilidad de reducir tiempos y mejorar la eficiencia en la ejecución de los recursos. Calle puso como ejemplo la experiencia del Grupo Argos en Antioquia, donde la compañía ha participado en cerca de 50 iniciativas bajo este tipo de mecanismos. Entre los casos que recordó está un proyecto vial cuya primera fase tenía un presupuesto de $18.000 millones. Según explicó, la compañía terminó los cuatro kilómetros contemplados antes del plazo previsto y con una devolución cercana al 50% de los recursos. La propuesta ahora sería utilizar este mecanismo para acelerar proyectos de vivienda, infraestructura y recuperación de los territorios afectados por el terremoto. Calle mencionó de viviendas con construcciones modulares y acero liviano que podrían construirse en aproximadamente 45 días. Y mencionó que se podrían construir edificios de dos pisos, en diez viviendas en 90 días.

Frente a la iniciativa Adopta un Hogar, anunciada recientemente, el presidente de Grupo Argos, Juan Esteban Calle, explicó que la compañía destinará cerca de $9.500 millones para apoyar la recuperación de las viviendas afectadas por el terremoto, mientras que el artista Nicky Jam aportará alrededor de $3.200 millones. A estos recursos se sumarán las donaciones de personas y empresas, con el objetivo de ampliar la bolsa disponible para la emergencia.Los recursos estarán dirigidos principalmente a Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, y se utilizarán para el mejoramiento, reparación y reconstrucción de viviendas. Calle señaló que el aporte busca acompañar a las familias damnificadas y recuperar sus hogares. La intención es que la campaña también permita sumar a más empresas y ciudadanos, mientras Grupo Argos aporta su experiencia técnica para acelerar los proyectos de reconstrucción.

Proantioquia propone crear ‘Reconstrucción por Impuestos’

Además, de Obras por Impuestas, Proantioquia propuso al Gobierno crear un mecanismo extraordinario y temporal de Reconstrucción por Impuestos (REXI) para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto. La propuesta busca aprovechar la experiencia acumulada durante más de cinco años por la Plataforma Obras por Impuestos, que acompaña a empresas y entidades territoriales en la estructuración y ejecución de proyectos en municipios con mayores brechas sociales. En ese orden, Proantioquia plantea crear el REXI como un vehículo alternativo, extraordinario, temporal y focalizado, destinado exclusivamente a financiar proyectos de rehabilitación, recuperación, reconstrucción y reactivación económica de los territorios afectados. “La iniciativa no pretende modificar el actual mecanismo de Obras por Impuestos, sino crear un instrumento transitorio que tome sus principales ventajas y permita movilizar recursos privados hacia las zonas que requieren una respuesta más rápida”.

¿Cómo funcionaría Reconstrucción por Impuestos?