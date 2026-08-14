¿Cuál ha sido el terremoto más potente de la historia? Vea el Top 10 y sus trágicas cifras

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia ha dejado un profundo dolor por las afectaciones y el número de víctimas, que sigue en aumento en departamentos como Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Antioquia y Risaralda. El evento telúrico deja hasta el momento 288 muertos, más de 4.000 heridos y 202 desaparecidos, de acuerdo con el más reciente balance conocido, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este se perfila como uno de los sismos más devastadores de la historia reciente del país, junto con el terremoto del Eje Cafetero de 1999, que alcanzó una magnitud de 6,2 y provocó una de las mayores tragedias naturales. El movimiento telúrico causó graves afectaciones en Armenia y otras poblaciones del Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, entre ellas corregimientos como La Paila, Quebradanueva y Vallejuelo.

Cabe recordar que estos fenómenos naturales se originan en la dinámica y la interacción de las placas tectónicas sobre las que se encuentra Colombia, principalmente las placas Suramericana, de Nazca y del Caribe. La convergencia entre estas placas genera procesos de subducción y acumulación de energía en la corteza terrestre, que puede liberarse en forma de terremotos.

Terremoto y tsunami de Japón de 2011. FOTO: Wikimedia Commons/U.S. Navy/Alexander Tidd.

Colombia no es el único país con una alta actividad sísmica por formar parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. También están países como Chile, Japón, Rusia, Filipinas e Indonesia, que a lo largo de su historia han registrado megaterremotos y algunos de ellos con un gran número de víctimas mortales y han generado poderosos tsunamis.

Si nos preguntamos cuál ha sido el terremoto más poderoso de la historia reciente, tenemos que remontarnos al ocurrido en Chile el 22 de mayo de 1960. El terremoto de Valdivia alcanzó una magnitud de 9,5, convirtiéndose en el sismo más potente jamás registrado instrumentalmente. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), dejó aproximadamente 1.655 muertos, 3.000 heridos y alrededor de 2 millones de personas sin hogar.

¿Cuáles son los 10 terremotos más potentes desde 1900?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), estos son los terremotos de mayor magnitud registrados instrumentalmente desde 1900: 1. Chile — 1960 Magnitud: 9,5 — Epicentro: Valdivia — 1.655 muertos 2. Estados Unidos — año 1964 — Magnitud: 9,2 — Epicentro: Alaska — 131 muertos 3. Océano Índico — 2004 — Magnitud: 9,1 — Epicentro: frente a la costa de Sumatra, Indonesia — 227.898 muertos o desaparecidos 4. Japón — 2011 — Magnitud: 9,1 — Epicentro: región de Tōhoku — 15.703 muertos + 4.647 desaparecidos 5. Rusia — 1952 — Magnitud: 9,0 — Epicentro: península de Kamchatka 6. Chile — 2010 — Magnitud: 8,8 — Epicentro: región del Maule — 523 muertos 7. Ecuador–Colombia — 1906— Magnitud: 8,8 — Epicentro: frente a la costa de Ecuador y Colombia — entre 500 y 1.500 muertos 8. Estados Unidos — 1965 — Magnitud: 8,7 — Epicentro: islas Rat, Alaska 9. India–Tíbet — 1950 — Magnitud: 8,6 — Epicentro: región de Assam–Tíbet — 780 muertos 10. Indonesia — año 2005 — Magnitud: 8,6 — Epicentro: isla de Nias, frente a Sumatra — aproximadamente 1.303 En la mayoría de los países mencionados, especialmente en Chile, la forma en que se construyen las edificaciones ha cambiado de tal manera que puedan soportar la fuerza de estos fenómenos naturales, que son impredecibles.

Rubén Boroschek, ingeniero civil de la Universidad de Chile, explicó en una entrevista con TVN Chile que los edificios de ese país están diseñados de tal manera que, incluso ante movimientos sísmicos extremos, “se pueden poner de costado y no colapsarán”. “Desde mucho antes se tomó la decisión de usar muros estructurales y grandes elementos de hormigón que tienen dimensiones en planta muy grandes y que son como panales de abejas: tú puedes tomar el edificio y ponerlo de costado y no va a ocurrir el colapso de una losa pegada a otra, porque hay un elemento muy rígido al interior”, expresó. El ingeniero dijo, además, que la forma de construir en Chile siempre incluye el reforzamiento de las edificaciones, incluso por encima de la materialidad utilizada. “Los grandes muros en Chile impiden el colapso y también protegen a los elementos divisorios, lo que, al mismo tiempo, impide que se deforme el edificio y que se generen grietas. En cambio, en Venezuela y otros países que utilizan este sistema de vigas y columnas, el edificio se deforma mucho al punto de que puede perder la línea de resistencia de gravedad”, añadió. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas