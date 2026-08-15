Chocó recibirá ayudas humanitarias este sábado tras el terremoto: llegarán 12 camiones

La atención a las comunidades afectadas por el terremoto en el Chocó continúa con la llegada de nuevas ayudas humanitarias. La Primera Dama, Ana Lucía Pineda, anunció que este sábado llegarán a la región los primeros 12 camiones cargados con alimentos, kits de aseo y otros elementos destinados a las familias damnificadas.
El anuncio fue realizado desde la Universidad Tecnológica de Quibdó, donde Pineda participó en un Puesto de Mando Unificado (PMU) junto al presidente Abelardo De La Espriella y la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.
De acuerdo con la Primera Dama, las ayudas serán trasladadas directamente a la bodega dispuesta por la Gobernación del Chocó, desde donde se coordinará su distribución hacia los municipios que presentan mayores necesidades después del movimiento telúrico.