Familia de Medellín pide ayuda por misteriosa desaparición de anciana en Santa Marta

Una familia de Medellín está sufriendo por la misteriosa desaparición de una madre de 68 años, quien sin ninguna explicación salió de su casa y terminó recorriendo las calles de Santa Marta, con rumbo desconocido.

La protagonista de esta historia es la viuda Luz Estella Zapata Pérez, quien reside con una hermana y su mascota Lilo en el occidente de la capital antioqueña.

Su hija Sara le explicó a EL COLOMBIANO que la última vez que la vieron en la ciudad fue el pasado 7 de agosto, caminando con el perrito por el barrio Sevilla.

“Ella no tiene la costumbre de desaparecerse así. No tiene antecedentes de problemas mentales, ni está medicada, ni consume drogas, por eso esta situación ha sido tan sorpresiva para todos”, comentó.

Con ayuda de las autoridades, la familia inició el rastreo, constatando que en la madrugada de aquel día abordó un bus de la empresa Rápido Ochoa en la Terminal del Norte, con rumbo a la Costa Caribe.