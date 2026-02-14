Rusia mató al líder opositor Alexei Navalny con veneno de una rana, según Reino Unido y otros países

El Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos acusaron este sábado 14 de febrero a Rusia de “envenenar” en 2024 al opositor Alexéi Navalny en prisión con una “toxina rara” que se encuentra en las ranas dardo de Ecuador.
“Sabemos que el Estado ruso ha utilizado esta toxina letal para atacar a Navalny por miedo a su oposición”, declaró el Ministerio británico de Relaciones Exteriores en un comunicado conjunto al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Los cinco países se basan en un “análisis de muestras” de su cuerpo.