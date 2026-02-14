“Estoy donde quiero estar”: Frank Fabra aclaró dudas sobre video cantando “el pregón verde” y contó que rechazó ofertas para llegar al DIM

“Estoy en el lugar que quiero estar”, aseguró, con orgullo, Frank Fabra en su presentación con el DIM. El lateral izquierdo, de 34 años, regresó al cuadro rojo después de diez años para tener una segunda oportunidad en El Poderoso, cuadro con el que jugó en el segundo semestre del 2015 y que fue su plataforma para conseguir dos sueños: llegar a la Selección Colombia de mayores e irse al fútbol internacional.
Desde que salió del Medellín, Fabra solo estuvo en un equipo: Boca Juniors de Argentina. Con ese equipo ganó nueve títulos oficiales. Por eso, se convirtió en uno de los referentes del cuadro xeneize en la última década. No obstante, en diciembre del año pasado terminó contrato después de no sumar muchos minutos en las últimas campañas. No fue fácil dejar el club donde pasó tanto tiempo. En redes sociales se vieron viedeos suyos llorando cuando se despidió del personal con el que trabajó.