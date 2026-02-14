Trump revela en público el “discombobulator”, el arma secreta usada en la captura de Maduro

El presidente de Donald Trump se refirió públicamente por primera vez al llamado “discombobulator”, un arma que —según afirmó— fue determinante en la operación militar que terminó con la captura del líder chavista Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Venezuela.
Ese día, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y posteriormente trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico y otros delitos. Ambos se han declarado no culpables.
Durante un acto en la base de Fuerte Bragg, en Carolina del Norte, Trump evocó el arma misteriosa que, según su versión, logró aturdir y neutralizar las defensas del régimen venezolano en los primeros minutos de la denominada Operación Resolución Absoluta.