Trump revela en público el “discombobulator”, el arma secreta usada en la captura de Maduro

El presidente de Donald Trump se refirió públicamente por primera vez al llamado “discombobulator”, un arma que —según afirmó— fue determinante en la operación militar que terminó con la captura del líder chavista Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Venezuela. Ese día, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y posteriormente trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico y otros delitos. Ambos se han declarado no culpables. Conozca: “Tenemos armas de las que nadie sabe nada”: Trump se pronuncia sobre presunto uso de un arma sónica para capturar a Maduro Durante un acto en la base de Fuerte Bragg, en Carolina del Norte, Trump evocó el arma misteriosa que, según su versión, logró aturdir y neutralizar las defensas del régimen venezolano en los primeros minutos de la denominada Operación Resolución Absoluta.

¿Qué es el “discombobulator”?

El mandatario describió el “discombobulator” —que puede traducirse como “desorientador”— como una tecnología capaz de bloquear sistemas de defensa de fabricación rusa y china. De acuerdo con su relato, durante la fase inicial del operativo se produjo un apagón de los sistemas de radar venezolanos, seguido del despliegue de drones, helicópteros y tropas especiales. Antes de que las fuerzas del régimen pudieran reaccionar, una tecnología desconocida habría impactado sus sistemas, dejándolos fuera de servicio.

“Las defensas venezolanas no alcanzaron a hacer ni un solo disparo”, aseguró Trump ante los soldados. “El equipo ruso no funcionó. El equipo chino no funcionó. Todos están tratando de averiguar por qué no funcionó. Algún día lo sabrán”, dijo con una sonrisa. Lea también: ¿EE. UU. usó una misteriosa arma sónica para capturar a Maduro? Secretaria de prensa de Trump difundió aterrador mensaje En enero, en una entrevista con el New York Post, el presidente ya había mencionado el dispositivo, aunque señaló que no tenía permitido hablar en detalle sobre él. En esa ocasión afirmó que el arma hacía que el equipo enemigo “no funcionara”. “Tenían cohetes rusos y chinos, y nunca despegaron uno. Llegamos, presionaron botones y nada funcionó. Estaban listos para enfrentarnos”, agregó entonces.

El saldo de la operación