Un brasileño le dio a Latinoamérica el primer oro en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno

El deportista logró el oro para Latinoamérica después de 102 años de historia de las justas.

  • Lucas Pinheiro es el primer deportista latinoamericano en lograr un oro en los 102 años de historia de estas justas. FOTO getty
    Lucas Pinheiro es el primer deportista latinoamericano en lograr un oro en los 102 años de historia de estas justas. FOTO getty
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

Agencia AFP
hace 5 horas
bookmark

Este sábado, Lucas Pinheiro Braathen escribió una página histórica para el deporte de Brasil y de toda Latinoamérica al conquistar la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno. El eslalon gigante de esquí alpino en la mítica pista del Stelvio, en Bormio, quedó marcado por la exhibición del joven atleta de 25 años, nacido en Oslo y representante de Brasil desde 2024, gracias a sus raíces brasileñas por parte de madre.

Pinheiro Braathen lideró la prueba de principio a fin, dejando atrás a 81 competidores y firmando un tiempo que nadie pudo superar. El podio lo completaron los suizos Marco Odermatt, plata a 58 centésimas, y Loïc Meillard, bronce a 1 segundo y 17 centésimas.

“¡Es oroooooooooo! Por primera vez, nuestro país sube al podio en una edición de los Olímpicos de Invierno”, celebró el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su cuenta de X.

El brasileño salió primero y su estrategia fue impecable: marcó un tiempo espectacular en la primera manga y vio cómo sus rivales favoritos quedaban detrás. Timon Haugan, noruego y competidor del evento, destacó que “ha aprovechado de verdad su dorsal y ha seguido su plan perfectamente. Ha esquiado de manera increíble, ha sido una de las mayores exhibiciones que puedes ver en una primera manga”.

En la segunda manga, Pinheiro Braathen manejó su ventaja con maestría, asegurando el oro y cerrando una actuación memorable. Para Brasil, que debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno en Albertville 1992, este triunfo supera todos los registros anteriores. El mejor resultado previo del país era el noveno lugar de Isabel Clark en snowboard cross en Turín 2006.

Para Latinoamérica, la hazaña de Pinheiro Braathen también supera los históricos cuartos y quintos puestos de los equipos de bobsleigh argentinos en St. Moritz 1928 y el noveno lugar de Isabel Clark como mejor actuación individual de un latinoamericano. En esquí alpino, la referencia anterior era el undécimo puesto del chileno Thomas Grob en Nagano 1998.

Pinheiro Braathen, además de ser un atleta destacado, es uno de los personajes más populares del circuito de esquí y combina su carrera deportiva con trabajos como modelo publicitario. Fue campeón del globo del eslalon en la temporada 2022-2023 y ya había hecho historia para Brasil en noviembre pasado, al ganar el eslalon de Levi, primera victoria brasileña en la Copa del Mundo de esquí alpino.

Este oro también representa una revancha personal: en Pekín 2022, cuando aún competía por Noruega, no pudo terminar ni en el eslalon gigante ni en el eslalon, frustrando sus expectativas. Ahora, en Milán-Cortina, Pinheiro Braathen no solo reivindica su talento, sino que se perfila como favorito para el eslalon, competencia en la que buscará sumar otra medalla a su ya histórica actuación.

Con esta medalla, Brasil y Latinoamérica celebran un hito que trasciende fronteras: la primera dorada en unos Juegos Olímpicos de Invierno, demostrando que el talento de la región puede brillar incluso en escenarios históricamente dominados por países europeos y norteamericanos.

Juegos Olímpicos de Invierno
