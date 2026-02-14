Un brasileño le dio a Latinoamérica el primer oro en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno

Este sábado, Lucas Pinheiro Braathen escribió una página histórica para el deporte de Brasil y de toda Latinoamérica al conquistar la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno. El eslalon gigante de esquí alpino en la mítica pista del Stelvio, en Bormio, quedó marcado por la exhibición del joven atleta de 25 años, nacido en Oslo y representante de Brasil desde 2024, gracias a sus raíces brasileñas por parte de madre.
Pinheiro Braathen lideró la prueba de principio a fin, dejando atrás a 81 competidores y firmando un tiempo que nadie pudo superar. El podio lo completaron los suizos Marco Odermatt, plata a 58 centésimas, y Loïc Meillard, bronce a 1 segundo y 17 centésimas.