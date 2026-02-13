El hijo de una congresista colombiana fue detenido por el ICE en EE. UU. y denuncian “condiciones inhumanas”

La congresista por Bolívar, Ángela Vergara, rompió el silencio este viernes 13 de febrero tras semanas de angustia para denunciar que su propio hijo se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos desde hace 18 días.
Según Vergara, a pesar de residir legalmente en dicho país y contar con una cita programada para su proceso de asilo, el joven fue retenido por las autoridades migratorias en medio de un endurecimiento de las políticas de control.