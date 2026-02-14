RTVC confirmó contratos por $23.000 millones para maquillador y fotógrafo al servicio de Verónica Alcocer

Una investigación conocida por la revista Semana reveló que el sistema de medios públicos, RTVC, suscribió contratos por casi 23.000 millones de pesos con una cooperativa que vinculó a un maquillador y a un fotógrafo; según denuncias, prestaban servicios a Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro desde el inicio de este Gobierno en 2022. Los documentos hacen parte de una investigación en la Fiscalía que indaga por un presunto uso irregular de recursos públicos a través de la modalidad de “administración delegada”, un esquema contractual que habría permitido subcontratar servicios para atender la imagen de la entonces primera dama. Puede leer: Denuncian presunta “extorsión” a trabajadores de RTVC a cambio de apoyo político: “en épocas electorales la tenemos que ‘botar’ toda”

RTVC y Savi: Así es el esquema contractual

De acuerdo con la documentación revelada, RTVC celebró contratos con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), la cual posteriormente subcontrató al maquillador Fady Javier Flórez y al fotógrafo Mauricio Vélez. RTVC confirmó, mediante respuesta a derecho de petición, que ambos estuvieron vinculados “en el marco de contratos celebrados bajo la modalidad de administración delegada con la cooperativa Savi”, precisando que su relación contractual no era directa con el sistema de medios públicos, sino con la cooperativa.

El esquema, según la denuncia presentada por el profesor y experto anticrimen financiero Juan Carlos Portilla, implicaría que una entidad pública transfiere la ejecución contractual a un intermediario, lo que —afirma— reduce controles y podría facilitar direccionamientos. La Fiscalía analiza un convenio interadministrativo suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y RTVC. Bajo ese convenio, RTVC contrató con Savi, y esta última vinculó a los dos profesionales. Le puede interesar: Acusan al catalán Manuel Grau, cercano a Verónica Alcocer, de presunta estafa con proyecto en Bogotá

Los montos año por año

El primer contrato se firmó en septiembre de 2022, un mes después de la posesión presidencial. Fue por $1.214 millones y tuvo una duración de tres meses. En ese mismo año, otro contrato por $1.921 millones fue adjudicado bajo el mismo esquema. En total, en los primeros meses del gobierno Petro, el fotógrafo habría recibido más de $3.130 millones de pesos a través de la cooperativa. En 2023, los contratos incluyeron simultáneamente al maquillador y al fotógrafo. Uno de ellos ascendió a $5.549 millones. Posteriormente se suscribió otro por $1.792 millones. Solo ese año, la suma llegó a $7.341 millones.

Verónica Alcocer, ex Primera Dama de Colombia. FOTO: Colprensa.

Para 2024 se firmó un nuevo contrato por $8.000 millones bajo la misma modalidad. Y en el segundo semestre de 2025 se suscribió otro por $3.976 millones. Sumados, los contratos alcanzan casi $23.000 millones.

RTVC, por su parte, ha reiterado que la contratación se hizo conforme a la modalidad permitida por la ley y que los vínculos laborales eran con la cooperativa Savi. Lea más: Las operaciones de la familia Alcocer en el Banco Agrario: solicitudes de créditos por $8.000 millones y el contrato de una sucursal por diez años

¿Qué otros escándalos han rodeado a Alcocer?

La polémica sobre los contratos se sumó a otra controversia que rodeó a Alcocer en los últimos meses: su prolongada estadía en Estocolmo, Suecia en 2025. El diario sueco Expressen publicó reportajes sobre su presencia en sectores exclusivos de la capital sueca, mencionando visitas a restaurantes de alta gama, clubes privados y reuniones con empresarios. El medio la ubicó en el casco antiguo de Estocolmo junto al empresario colombo-catalán Manuel Grau Pujadas. Según la publicación, Alcocer evitó declaraciones y su acompañante intentó impedir fotografías.

La red de amigos íntimos de Alcocer: de izquierda a derecha, Carolina Plata, amiga de Verónica Alcocer; Guillermo Reyes, embajador en Suecia; Carmen Larrazábal, esposa del embajador Reyes; y Danilo Romero, amigo de Petro y Alcocer. FOTO: CORTESÍA - DIARIO SUECO EXPRESSEN.

Las revelaciones se produjeron en medio de su inclusión en la llamada Lista Clinton, lo que, según explicó públicamente el presidente Petro, habría generado dificultades logísticas para su regreso al país. Finalmente, retornó a Colombia para la temporada de fin de año y fue vista nuevamente en la Casa de Nariño. Expertos han advertido que la inclusión en esa lista podría implicar restricciones financieras tanto en el exterior como en el sistema bancario nacional. En medio de la controversia, la Fiscalía abrió una indagación preliminar por presunto lavado de activos y fraude. Amplíe la noticia: La costosa chaqueta con la que Verónica Alcocer salió de compras en tiendas de lujo en Estocolmo

En contexto: Verónica Alcocer y sus gastos

En una investigación previa, EL COLOMBIANO consultó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) sobre los gastos, viajes y el eventual uso de recursos públicos por parte de Verónica Alcocer. La entidad respondió que ella “no recibe ingresos del Estado ni maneja recursos oficiales”, al no ostentar la calidad de servidora pública, y precisó que sus actividades se enmarcan en su condición de cónyuge del Presidente, no en el ejercicio de funciones públicas. El Dapre añadió que el único apoyo estatal que recibe corresponde a esquemas de seguridad y reiteró que la figura de “primera dama” no constituye un cargo público ni hace parte de su estructura orgánica. Por esa razón, indicó que no es posible entregar información sobre eventuales gastos asociados a viajes o actividades en el exterior, pues no existiría manejo directo de recursos estatales. En medio de los cuestionamientos, Alcocer reapareció en diciembre de 2025 a través de sus redes sociales, donde aseguró que “duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad”, en referencia a señalamientos públicos relacionados, entre otros temas, con la compra de los aviones Gripen.

Sin embargo, no respondió de manera directa a las acusaciones sobre los contratos, su estadía en Suecia ni el origen de los recursos que le han permitido permanecer en Europa. Mientras la Fiscalía avanza en las indagaciones y la Contraloría mantiene alertas sobre la contratación estatal, el caso sigue combinando cuestionamientos jurídicos sobre su rol institucional con el debate político y mediático que rodea su actuación pública.

Entérese: De Estocolmo a la Casa de Nariño: Verónica Alcocer regresó a Colombia tras semanas de polémica