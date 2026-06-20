Video | Así fue la expulsión del paraguayo Miguel Almirón por taparse la boca vs. Turquía: le aplicaron la Ley Prestianni

El paraguayo Miguel Almirón se convirtió este viernes 19 de junio en el primer jugador en la historia del fútbol en ser expulsado, y justo en el Mundial de Norteamérica 2026, por incumplir la nueva normativa que impide taparse la boca al hablarle a un rival. Le puede interesar: Con Almirón expulsado por taparse la boca, Paraguay venció 1-0 a Turquía y sigue vivo en el grupo D del Mundial 2026 El volante de 32 años y que juega en el Atlanta United de la MLS, con pasado en el fútbol inglés (Newcastle United) y argentino (Lanús), le habló a un rival tapándose la boca al minuto 45+3 del partido entre Paraguay y Turquía por la segunda fecha del grupo D, jugado en el estadio de Santa Clara, California.

Este fue el momento en que Almiron se tapó la boca y le habló al jugador turco en medio de la polémica. FOTO: Captura de video de redes sociales @Dsports y AFP

Tras ser alertado por los mismos jugadores turcos y ratificado por el VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton le mostró la tarjeta roja al aplicarle la nueva regla que prohíbe taparse la boca a los jugadores para hablar durante su presencia en el campo de juego. Todo ocurrió en medio de una discusión colectiva entre los jugadores de ambos planteles. En ese instante, el jugador Miguel Almirón se dirigió al lateral derecho turco Mert Müldür, tapándose la boca con la mano para ocultar sus palabras y expresiones.

“Luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. Decisión final, tarjeta roja”, dijo el juez central tras ir al VAR a ver toda la acción, lo que causó el alegato por parte de los jugadores paraguayos y el asombro de Almirón al salir de esta manera. Esta conducta fue castigada como infracción que da una tarjeta roja directa debido a la reciente ley decretada por la Fifa llamada Ley Prestianni. Diseñada por el ente máximo del balompié mundial para erradicar agresiones verbales indetectables en el terreno de juego.

El origen de la Ley Prestianni: las nuevas reglas en el fútbol mundial

Y es que, para evitar incidentes como los supuestos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni al brasileño Vinicius en un partido de esta temporada, la Fifa anunció a finales de abril que a partir de este Mundial se expulsaría a los jugadores que hicieran un gesto que se había vuelto muy común en los terrenos de juego. “Si un jugador se tapa la boca y dice algo (...) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho; de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca”, justificó el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, en una pasada entrevista con Sky Sports.

Momento en el que Gianluca Prestianni discutió con Vinícius Junior, tapándose la boca en medio del partido de Champions. FOTO: AFP