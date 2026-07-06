Roberto Martínez, técnico de Portugal, también deja su puesto tras la eliminación en el Mundial de Norteamérica

El seleccionador español de Portugal, Roberto Martínez, anunció su marcha tras quedar eliminado al perder 1-0 contra España en Arlington: “Cuando vine a Portugal lo hice para ganar el Mundial, no lo hicimos y no tiene sentido seguir. Mi contrato termina hoy, no hay mucho más que decir”. Sobre la derrota ante España, el técnico ibérico mencionó que “terminamos con tristeza, con un rival que era el favorito en el Mundial. No nos dejaron hacer lo que queríamos hacer, aunque tuvimos valentía y agresividad. En octavos hay muchas cosas que pueden intervenir, que el balón entre o no entre, o un error cometido, esto ha marcado la pauta”. Le puede interesar: Video | El llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal ante España Así mismo, detalló: “estoy muy orgulloso, estuvimos sincronizados en defensa y buenos momentos con el balón. El partido hace gala del trabajo que han hecho los días para mirar a España directamente a los ojos. También juegan aspectos aleatorios como la suerte”.

Un agradecimiento por todo lo vivido

Sobre su paso por el banquillo de la selección de Portugal, Martínez argumentó que “se trata de un periodo de increíble, como me han tratado, lo llevaré en el corazón toda mi vida. Gracias a los futbolistas por su talento y compromiso”. También sostuvo que “es muy importante generar un equipo y los resultados, ganamos la Liga de Naciones, muchas victorias. Quiero agradecer a la federación por el alto nivel de profesionalismo. Ha trabajado muchísimo para ayudar a mis futbolistas, llevo en el corazón un agradecimiento”. Vea también: Video | Gol de Mikel Merino metió a España en cuartos de final del Mundial; Portugal, eliminada Finalmente, mencionó que “quiero destacar que no fallamos, perdimos contra uno de los favoritos, cada uno de los jugadores tiene un alto nivel de talento. Les ganamos en la final de la Liga de Naciones. Hicimos todo lo posible por ganar, fueron increíbles los jugadores, es un orgullo. Me llevo los recuerdos, el legado, el equipo técnico dio alma, vida y corazón”. “Me parece importante que cuenten con otro seleccionador, es legítimo”.

Rendimiento inferior en los Mundiales

“Hay pocas selecciones que lleguen habitualmente a la parte final del Mundial. Esa consistencia es difícil. También es difícil clasificarse a todos los torneos. La escuela de formación portuguesa es un ejemplo para todo el mundo, en un país de diez millones de habitantes. Hay que apreciar mucho los aspectos que se pueden controlar”. Sobre Cristiano Ronaldo, el entrenador mencionó que “creo que palabras de agradecimiento porque ha sido un capitán ejemplar. Yo llego a Portugal en un momento de duda sobre la posición de Cristiano. Ha sido un ejemplo, no solo con estadísticas, es su compromiso, el día a día, la forma en la que vive el fútbol. Es un ejemplo a celebrar. No es el momento de buscar más allá. Es un icono del fútbol. Para siempre agradecer lo que intentó en este Mundial”. Lea también: Messi, Mbappé y Haaland: así está la lucha por el Botín de Oro del Mundial de Norteamérica

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