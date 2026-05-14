Nuevas reglas en el Mundial contra la pérdida de tiempo y se estrena la “ley Vinícius”

El Mundial de Norteamérica (del 11 de junio al 19 de julio) servirá para poner en práctica nuevas reglas de juego para evitar pérdidas de tiempo y se aplicará por primera vez la llamada “ley Vinícius”, que castigará a los futbolistas que se tapen la boca al conversar con rivales y árbitros. A finales de febrero, la IFAB, el organismo encargado de dictar las leyes de juego del fútbol, anunció que a partir de la cita mundialista se sancionará a un jugador que retrase “deliberadamente” un saque de banda (se concederá el balón al rival) o un saque de puerta (se dará un córner al rival). Concretamente, si el árbitro considera que un jugador trata de perder tiempo en alguna de esas situaciones, iniciará “una cuenta atrás visual de cinco segundos” al término de la cual se aplicará la sanción. Esta regla ya se aplica actualmente cuando un portero retiene el balón con las manos durante demasiado tiempo.

Castigo a las lesiones simuladas

También se castigará a los futbolistas que fingen lesiones con el fin de perder tiempo: si el cuerpo médico entra al campo para asistir a un jugador, éste debe salir del terreno de juego y no puede regresar hasta un minuto después de la reanudación del encuentro. Los jugadores sustituidos dispondrán de diez segundos para abandonar el terreno de juego desde el momento en que el árbitro asistente anuncie el cambio. En caso contrario, su sustituto debe esperar un minuto en la banda y luego aguardar la siguiente interrupción del juego para entrar. El objetivo de estas medidas es “dinamizar el ritmo de los partidos y limitar la pérdida de tiempo”, justificó la IFAB. El organismo también amplió las posibilidades de recurrir al videoarbitraje (VAR), especialmente cuando exista duda tras una segunda tarjeta amarilla mostrada a un mismo jugador, o después de un córner polémico. A finales de abril, la FIFA anunció por su parte que los futbolistas que se tapen la boca durante confrontaciones podrán ser expulsados. La sanción es parte de una nueva iniciativa destinada a combatir el racismo, informó la FIFA.

Hablar sin taparse la boca

“Si un jugador se tapa la boca y dice algo (...) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca”, justificó su presidente, Gianni Infantino, en una entrevista con Sky Sports. Esta medida es la respuesta a la polémica surgida en el partido de Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, cuando el brasileño Vinícius Júnior denunció que el argentino Gianluca Prestianni le llamó “mono”. Pese a que las imágenes de televisión no confirmaron lo dicho por el delantero benfiquista y que éste negó el insulto racista, Prestianni fue sancionado con seis partidos de suspensión (tres de ellos en suspenso) por la UEFA. Lea: Dura sanción de Uefa para el argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, por conducta discriminatoria ante Vinícius Otro reciente episodio en un estadio dio pie a otro de los cambios. El equipo que abandone el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral, perderá el partido por incomparecencia y los jugadores y técnicos que inciten a abandonar la cancha serán expulsados. Senegal abandonó el terreno de juego en la última final de la Copa África de Naciones como protesta por un penal señalado a favor del anfitrión Marruecos en el tramo final del encuentro. Tras un cuarto de hora de interrupción, los senegaleses regresaron a la cancha, el partido se reanudó, Brahim Díaz erró la pena máxima y los Leones de la Teranga acabaron levantando la copa, aunque la Confederación Africana de Fútbol le despojó después del título, una decisión recurrida al TAS.

Seis árbitras