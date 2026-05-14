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La final del Mundial 2026 tendrá show de medio tiempo al estilo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS encabezan el cartel

Chris Martin, líder de Coldplay, fue el encargado de anunciar el primer show de medio tiempo de la final del Mundial 2026; además de marcar un hito para la FIFA, buscará recaudar 100 millones de dólares para educación y deporte infantil en el mundo.

  • Shakira, Madonna y BTS encabezarán el primer show de medio tiempo en una final del Mundial. Foto: FIFA
    Shakira, Madonna y BTS encabezarán el primer show de medio tiempo en una final del Mundial. Foto: FIFA
  • Madonna regresará a un gran escenario deportivo en la final del Mundial 2026.Foto: FIFA
    Madonna regresará a un gran escenario deportivo en la final del Mundial 2026.Foto: FIFA
  • BTS llevará el fenómeno global del K-pop a la final de la Copa del Mundo. Foto: FIFA
    BTS llevará el fenómeno global del K-pop a la final de la Copa del Mundo. Foto: FIFA
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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La idea de incorporar un espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial comenzó a tomar forma el 28 de septiembre del año pasado, cuando la FIFA confirmó una alianza con Global Citizen para producir un show inspirado en los tradicionales intermedios del Super Bowl. Será la primera vez que una final de la Copa del Mundo incluye una presentación musical de este tipo.

Meses después, el 5 de marzo de 2025, el organismo anunció que la banda Coldplay participará en la selección de los artistas y además lideraría un concierto especial en Times Square durante el fin de semana de la final.

Y este jueves se reveló el cartel oficial del espectáculo en el que estarán las artistas. Madonna, Shakira y BTS actuarán durante el descanso de la final del 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey con una duración estimada de entre 11 y 15 minutos. El evento también servirá para impulsar una campaña con la que la FIFA y Global Citizen esperan recaudar 100 millones de dólares destinados a programas educativos para niños en todo el mundo.

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El anuncio se hizo a través de un video producido junto a Plaza Sésamo y Los Muppets. En el audiovisual, aparecen personajes como Elmo, el Monstruo de las Galletas, Kermit y Miss Piggy conversando con Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay, encargado de la curaduría artística del espectáculo.

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En el clip, Chris Martin explicó que el objetivo trasciende el deporte y la música. “Esta es una oportunidad para mostrar lo increíble que son todos los diferentes tipos de seres humanos (...) Y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños”.

El espectáculo será producido por Global Citizen y estará ligado al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, una iniciativa con la que el organismo busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a educación y programas deportivos infantiles en distintos países. Como parte de esa campaña, un dólar de cada entrada vendida para el Mundial será destinado al fondo.

Shakira: la voz latina que acompaña a los Mundiales desde 2006

La elección de Shakira para encabezar el primer show de medio tiempo en una final del Mundial también refleja el lugar que la barranquillera ha construido dentro de la historia reciente de la Copa del Mundo. Desde Alemania 2006, cuando participó en los eventos musicales del torneo con “Hips Don't Lie”, la cantante quedó ligada al fútbol global, pero fue enSudáfrica 2010 donde alcanzó un fenómeno con “Waka Waka (This Time for Africa)”, canción oficial del campeonato que hoy supera los 4.000 millones de reproducciones en YouTube y se mantiene como uno de los himnos deportivos más exitosos de todos los tiempos.

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Cuatro años después, la FIFA volvió a apostar por la representación latinoamericana con “La La La” para Brasil 2014 , tema que también acumuló cientos de millones de reproducciones y reforzó la presencia de Shakira como la voz femenina más asociada a los Mundiales en las últimas dos décadas.

Ahora, en la antesala del Mundial de 2026, la artista colombiana volverá a tener un papel central con “Dai Dai”, la nueva canción oficial del torneo junto al nigeriano Burna Boy. El videoclip promocional, grabado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, incluye guiños visuales de anteriores Copas del Mundo y los balones emblemáticos de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, una manera de conectar esta nueva etapa con la memoria futbolera de varias generaciones.

El sencillo será estrenado este 14 de mayo a las 7:00 pm, hora de Colombia, en medio de una expectativa global que vuelve a poner a una artista colombiana y latina en el centro del evento deportivo más importante del planeta.

Madonna, la “Reina del Pop” vuelve a un gran escenario deportivo

La FIFA también apostó por un cartel que resume buena parte de la industria musical global de las últimas décadas. La “Reina del Pop”, llegará al escenario como una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo, con una carrera que supera los 400 millones de discos vendidos y éxitos que marcaron generaciones desde los años ochenta.

La cantante fue la gran protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl XLVI en 2012 , celebrado en Indianápolis, con sus mayores éxitos como “Vogue”, “Like a Prayer” y “Music”. Aquel espectáculo a artistas como LMFAO, Nicki Minaj, MIA y CeeLo Green, y fue visto por más de 114 millones de personas solo en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los espectáculos de medio tiempo más vistos.

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Madonna regresará a un gran escenario deportivo en la final del Mundial 2026.Foto: FIFA
Madonna regresará a un gran escenario deportivo en la final del Mundial 2026.Foto: FIFA

Su actuación marcó además un punto de referencia para los espectáculos posteriores de la NFL por el despliegue visual y la puesta en escena inspirada en la cultura grecorromana.

BTS: el fenómeno global del K-pop que llegará por primera vez a Colombia

BTS, el grupo que convirtió el K-pop en un fenómeno de alcance mundial, rompió récords de reproducciones en plataformas digitales y moviliza una de las comunidades de fanáticos más grandes del mundo. La agrupación surcoreana, además, mantiene una conexión creciente con América Latina y tiene previsto venir a Colombia en su gira internacional para el 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá, como parte de la gira “ARIRANG”. Será la primera vez que la agrupación se presenta oficialmente en el país.

BTS llevará el fenómeno global del K-pop a la final de la Copa del Mundo. Foto: FIFA
BTS llevará el fenómeno global del K-pop a la final de la Copa del Mundo. Foto: FIFA

La combinación de estos tres artistas proyecta la intención de la FIFA de convertir la final de 2026 en un espectáculo con representación latina, anglo y asiática, pensado para una audiencia verdaderamente global en el primer Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había definido el proyecto como “un momento histórico para la Copa del Mundo”. El organismo ya había ensayado formatos similares en Estados Unidos. En la final del Mundial de Clubes disputada el año pasado en el mismo estadio hubo una presentación de J Balvin durante el descanso, mientras que la final de la Copa América 2024 en Miami tuvo nuevamente a Shakira como figura principal del intermedio.

La edición de 2026 también tendrá ceremonias inaugurales diferenciadas en cada país anfitrión. En Ciudad de México estarán Belinda, J Balvin y Maná; en Los Ángeles se presentarán Katy Perry y Anitta, mientras que Toronto contará con Alanis Morissette y Michael Bublé.

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