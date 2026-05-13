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Éiner fue protagonista y Egan se mantuvo en el Top 10 tras la dura etapa 5 del Giro

El ganador de la fracción fue el español Igor Arrieta, mientras que el portugués Afonso Eulálio se montó en el liderato.

  • Éiner Rubio, entre los hombres que se destacó este miércoles en la quinta etapa del Giro de Italia. FOTO GETTY
    Éiner Rubio, entre los hombres que se destacó este miércoles en la quinta etapa del Giro de Italia. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Éiner Rubio evidencia ambición y Egan Bernal se mantiene en la lucha por los puestos de honor en una de las ediciones del Giro de Italia más locas en los últimos años.

Este miércoles, en un día infernal de principio a fin debido a las adversidades climáticas, con viento y un torrencial aguacero, los colombianos volvieron a ser protagonistas, esta vez en el recorrido de 203 kilómetros entre Praia a Mare y Potenza, donde el español Igor Arrieta, tras integrar la fuga del día (165 km) y pese a caerse en la parte final de la prueba, ganó la fracción y el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious), compañero de aventura, se apoderó del liderato, relevando de esa posición al local Giulio Ciccone (Lidl – Trek).

Arrieta le dio al UAE su segunda victoria en dos días en la prestigiosa carrera tras la lograda por el ecuatoriano Jhonatan Narváez, un elenco debilitado que evidencia tesón más allá de perder a sus hombres de peso, tras el accidente del sábado en Bulgaria, como Jay Vine, Marc Soler y Adam Yates.

A sus 23 años, Arrieta logró su segundo triunfo profesional después de la modesta clásica de Ordizia del año pasado, después de batir a Eulálio en unas condiciones meteorológicas espantosas.

En ese exigente trayecto, Éiner vivió otra jornada para el recuerdo. En medio de la fuerte lluvia, que acompañó al pelotón en un 80% del recorrido, el boyacense del equipo Movistar mostró valentía al liderar la fuga del día. Ya había anunciado que su objetivo en la presente carrera era cazar alguna etapa y ayudar a su jefe de filas, Enric Mas. Y así lo demuestra con sus ambiciosos pedalazos.

En el kilómetro 27, en el premio de montaña en Prestieri, cruzó primero y sumó nueve puntos. Su aventura terminó a falta de 27 km de la meta.

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Esta es la sexta participación de Éiner en el Giro, en el que ya ganó etapa en la edición de 2023. En 2024 terminó séptimo y en 2025 finalizó octavo.

Arrieta y Eulálio, entretanto, rodaron juntos en cabeza antes de caerse ambos, por separado: primero el español, a 13,6 km de la llegada, y luego el luso, que se había quedado solo, a 6,5 km de la meta.

Reunidos de nuevo, se lanzaron hacia la línea de meta antes de un nuevo giro de guion cuando Arrieta se equivocó de camino a dos kilómetros de la llegada.

Pero pudo remontar para darle al UAE una nueva satisfacción.

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El mal tiempo hizo que los hombres que luchan por los primeros lugares de la clasificación general se reservaran un poco para evitar accidentes.

De esta manera, Egan bajó al noveno puesto de la general, a 6.16 de Afonso.

El cundinamarqués, que ganó el Giro en 2021, habló del mal momento que vivió en la fracción previa, pero que logró salvar. “Mis piernas no me dolían en absoluto. Me dejé caer porque mi frecuencia cardíaca estuvo por encima de 190 durante 20 minutos y pensé que me iba a morir. Fue terrible. Y me sorprendió muchísimo. No sé qué pudo ser. Ni siquiera tenía dolor en las piernas, era solo el pulso. No sé si el cuerpo lo dará la vuelta o no. Y le estoy realmente agradecido a Ben Turner, de lo contrario, habría perdido minutos. Ojalá el cuerpo lo dé la vuelta en los próximos días”.

Este jueves tal vez los candidatos al título se regulen en la jornada de 141 km entre Paestum y Naples, casi que en terreno llano, y de cara al primer gran desafío montañoso de la presente edición, este viernes, con el recorrido más largo de la presente edición: 244 kilómetros entre Formia y el temible alto Blockhaus, jornada en la que se superarán 4.600 metros de desnivel.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo le fue a Egan Bernal en el Giro de Italia?
Egan Bernal se mantiene en la lucha por los puestos de honor, aunque descendió al noveno lugar de la clasificación general tras una etapa complicada
¿Qué hizo Éiner Rubio en la etapa?
Éiner Rubio protagonizó la fuga del día y sumó puntos en la montaña antes de ser alcanzado por el pelotón
¿Quién ganó la etapa del Giro de Italia?
El español Igor Arrieta ganó una etapa marcada por la lluvia, caídas y cambios constantes en la fuga

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