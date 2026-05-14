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Prográmese para celebrar el Día Internacional de los Museos con el MAMM y el Museo de Antioquia

La celebración será el próximo lunes 18 de mayo.

  • A propósito de la celebración, el Museo tendrá entrada libre. Foto Julio César Herrera.
    A propósito de la celebración, el Museo tendrá entrada libre. Foto Julio César Herrera.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El próximo lunes 18 de mayo se celebra en el mundo el Día Internacional de los Museos bajo el lema “Museos uniendo un mundo divido”. Desde Medellín, el Museo de Arte Moderno (Mamm) propone una jornada de encuentro, diálogo y por supuesto arte.

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El Día Internacional de los Museos es una iniciativa promovida por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), que se celebra cada 18 de mayo desde 1977, buscando poner de presente el papel de los museos como espacios de intercambio cultural, encuentro, enriquecimiento social, desarrollo del entendimiento mutuo, cooperación y paz entre pueblos.

“Como parte de esta conmemoración, el MAMM celebrará con una jornada de entrada libre y programación especial pensada para públicos diversos. La invitación es a recorrer el museo, habitar sus espacios y conectarse con el arte desde múltiples lenguajes y experiencias”, dice un comunicado de la institución.

Durante toda la jornada del lunes habrá música, recorridos guiados, actividades colaborativas y encuentros comunitarios. Los visitantes podrán recorre las exposiciones actuales: Nos habitan pájaros y montañas; La luz, el fuego y la ceniza; El susurro del barro y Señal abierta. Lenguajes del arte actual. Las actividades serán con entrada libre.

Por su parte, el Museo de Antioquia extenderá la celebración desde el lunes 18 hasta el viernes 22 con recorridos mediados y una agenda pensada para detenerse, conversar y mirar de nuevo. Las actividades son diferentes cada día y no necesitan inscripción previa.

Programación Mamm

10:00 a.m. La Frijolada: saberes compartidos desde el fuego. Invitados: Alejandro RamÍrez (artista) y Soyla Rosero (lideresa social)

11: 00 a.m. Concierto: Pedro y el lobo. Invitados: Orquesta Departamental de Antioquia

2:00 p.m. Ensamblaje colaborativo de libros en la exposición Señal abierta. Lenguajes del arte actual. Invitados: Mediadores MAMM

3:00 p.m. Recorrido con mediadores por la exposición La luz, el fuego y la ceniza. El fuego humaniza lo colectivo.

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La celebración es una invitación abierta para toda la familia: niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultas mayores. Todo son bienvenidos.

Programación Museo de Antioquia

Lunes 18

2:00 p.m: Tesoros MDA, un reocrrido por los tesoros del Museo de Antioquia que exploran los murales presentes en el edificio del museo.

Martes 19

2:00 p.m: Identidades en tránsito, un recorrido mediado que destaca las narrativas que desafían las formas dominantes de ser y habitar, y abren espacio a una diversidad en constante transformación.

3:00 p.m: Un museo para hablar de paz, un espacio para la reflexión crítica y creación colectiva sobre la guerra, el conflicto y la construcción de paz.

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Miércoles 20

2:00 p.m: Memorias en tensión, un recorrido mediado que invita a pensar, desde el arte, los procesos que han marcado a Colombia. Las obras nos ayudan a mirar el pasado, comprender el presente y abrir preguntas hacia futuros de reconciliación.

3:00 p.m: Celebración del primer año de reapertura de la Casa del Encuentro, un espacio para compartir y co-crear. Habrá talleres abiertos, momentos de creación colectiva y, por supuesto, celebración.

Jueves 21

1:00 p.m: Museos personales y colectivos. Experiencia en la Banca Azul. La invitación es a llevar un objeto íntimo o cotidiano para hacer parte de una experiencia en la Plaza de Botero, que transformará lo personal en una caja de maravillas colectiva. Un museo vivo donde las obras las crean los transeúntes, las miradas se cruzan y se celebra la diversidad, tejiendo una memoria compartida.

2:00 p.m: Territorios en movimiento, un recorrido mediado para explorar cómo las obras nos permiten reconocer memorias ecológicas, tensiones ambientales y formas de vida que emergen en los paisajes que habitamos.

2:00 p.m: Mirar con todos los sentidos, experiencias artísticas desde lo táctil, lo sonoro y lo corporal para abrir nuevas formas de acercarse al arte.

Viernes 22

2:00 p.m: En tiempo presente, recorrido mediado por las exposiciones temporales como escenarios de diálogo y reflexión. Las obras invitan a activar las preguntas del presente para imaginar críticamente futuros posibles.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se celebra el Día Internacional de los Museos?
Cada 18 de mayo, una fecha impulsada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) desde 1977
¿Qué museos tendrán entrada libre en Medellín?
El Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y el Museo de Antioquia tendrán programación gratuita
¿Qué actividades habrá en el MAMM?
Habrá conciertos, recorridos guiados, encuentros artísticos y actividades colaborativas durante toda la jornada

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