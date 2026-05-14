Interventor de Nueva EPS denuncia que se estarían pidiendo coimas para pagos a IPS

La intervención de Nueva EPS volvió a encender las alarmas sobre posibles actos de corrupción dentro del sistema de salud. Este jueves, el agente interventor Jorge Iván Ospina reveló la existencia de presuntas maniobras irregulares relacionadas con el pago de obligaciones pendientes a clínicas, hospitales y proveedores médicos en distintas regiones de Colombia.
Según dijo Ospina en entrevista con 6AM W de Caracol Radio, ha detectado indicios de participación de intermediarios externos que estarían ofreciendo acelerar desembolsos represados a cambio de obtener una comisión sobre los recursos adeudados. Según indicó, estas prácticas afectarían directamente la transparencia de los procesos financieros de la entidad.
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El funcionario señaló que algunos abogados actuarían como enlaces entre las instituciones prestadoras de salud y funcionarios de la EPS para facilitar el trámite de pagos millonarios. De acuerdo con sus declaraciones, las ofertas incluirían porcentajes sobre las sumas pendientes, lo que configuraría un esquema irregular alrededor del flujo de recursos públicos destinados a la atención médica.