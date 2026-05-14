Interventor de Nueva EPS denuncia que se estarían pidiendo coimas para pagos a IPS

La intervención de Nueva EPS volvió a encender las alarmas sobre posibles actos de corrupción dentro del sistema de salud. Este jueves, el agente interventor Jorge Iván Ospina reveló la existencia de presuntas maniobras irregulares relacionadas con el pago de obligaciones pendientes a clínicas, hospitales y proveedores médicos en distintas regiones de Colombia. Según dijo Ospina en entrevista con 6AM W de Caracol Radio, ha detectado indicios de participación de intermediarios externos que estarían ofreciendo acelerar desembolsos represados a cambio de obtener una comisión sobre los recursos adeudados. Según indicó, estas prácticas afectarían directamente la transparencia de los procesos financieros de la entidad. Le puede interesar: Ospina vs. Quintero: ¿quién puede pedirles renuncia a los interventores de las EPS? El funcionario señaló que algunos abogados actuarían como enlaces entre las instituciones prestadoras de salud y funcionarios de la EPS para facilitar el trámite de pagos millonarios. De acuerdo con sus declaraciones, las ofertas incluirían porcentajes sobre las sumas pendientes, lo que configuraría un esquema irregular alrededor del flujo de recursos públicos destinados a la atención médica.

Ospina aseguró que detrás de estas actuaciones podría existir colaboración de personal vinculado a la entidad. En ese sentido, afirmó que sería difícil ejecutar este tipo de operaciones sin apoyo desde oficinas regionales o incluso desde dependencias del nivel central de la aseguradora, por lo que no descartó responsabilidades internas. El interventor también manifestó que hay elementos preliminares que respaldan las sospechas detectadas durante la revisión administrativa. Añadió que el equipo encargado de la intervención trabaja en la consolidación de pruebas con el propósito de presentar denuncias formales ante los organismos competentes en los próximos días. Conozca: Gobierno Petro nombró a Diego Salcedo en Presidencia de la Fiduprevisora: ¿quién es?

Vale recordar que esa entidad está bajo medida de intervención forzosa para administrar por parte de la Superintendencia de Salud desde abril de 2024: un mes que estuvo marcada por decisiones en el mismo sentido contra Sanitas (que un año después fue tumbada por la Corte Constitucional) y por el pedido de retiro de Sura. Las denuncias también estarían relacionadas con los efectos financieros que sufrió la EPS durante el último trimestre de 2025. Según explicó el interventor de Nueva EPS, en ese periodo la entidad enfrentó embargos cercanos a los 2,5 billones de pesos, situación que deterioró considerablemente la capacidad de pago y afectó el funcionamiento de la red de servicios.

El impacto económico, indicó el funcionario, habría comprometido especialmente la entrega de medicamentos y el cumplimiento de acuerdos con proveedores del sector salud. La crisis de liquidez alteró el cronograma previsto para responder a las deudas acumuladas, generando dificultades en distintos puntos de atención del país. Finalmente, el funcionario hizo un llamado a clínicas, hospitales y empresas proveedoras para que informen cualquier intento de cobro indebido o intermediación sospechosa. En ese sentido, aseguró que busca identificar a los responsables y adelantar las denuncias correspondientes “pronto”. Más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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