¡Oficial! Con Jhon Durán, Rengifo y varias sorpresas: estos son los 55 preconvocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

En el listado que el entrenador argentino leyó en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en la capital del país, hubo algunas sorpresas. La más grande fue, quizás, el llamado del extremo antioqueño Sebastián Villa, quien viene destacándose en Independiente Rivadavia de Argentina después de superar los problemas personales que tuvo con la justicia de ese país que casi terminan con su carrera. Por otro lado, también sorprendió que se incluyera en el listado al joven Juan Manuel Rengifo, figura de Nacional y uno de los mejores futbolistas de la Liga; no tanto por su nivel, sino porque recién repuntó en la segunda mitad de 2025 y no había tenido acercamientos con el seleccionado nacional de Lorenzo, hombre que cuida mucho sus procesos.

Sobre el llamado de Villa, Lorenzo aseguró: “Es un jugador que dentro de los criterios que se analizan siempre está lo personal. Nunca lo habíamos citado porque tenía un problema personal. Ahora anda en un buen nivel y creemos que está compitiendo bien. Yo conversé con él. Fue sincero. Lo noté bien. Me dijo que había tenido que empezar de cero y creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quiénes para juzgar eternamente. En su momento se hizo, pero hoy juega a disposición”, aseguró el timonel colombiano, que dirigirá su primera Copa del Mundo en propiedad. También generó noticia la inclusión entre los potenciales convocados al Mundial de Jhon Jáder Durán. El delantero antioqueño, de 22 años, no estaba entre los llamados al seleccionado criollo desde junio de 2025, cuando abandonó la concentración del equipo en Barranquilla después del partido contra Perú por un presunto dolor de espalda. En la noche previa se dijo que había peleado con el entrenador en el camerino durante el entretiempo.

Esta es la lista de convocados por Néstor Lorenzo por posiciones

Arqueros

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas En esta posición llamó la atención que Lorenzo eligiera seis nombres en su prelista mundialista. Sobre todo, porque, en teoría, solo habría un cupo disponible. Desde hace un tiempo el entrenador nacional confirmó que David Ospina, uno de los líderes dentro del camerino de la Selección, tenía cupo fijo en la Copa del Mundo. Además, Camilo Vargas fue quien atajó la mayor parte de los partidos de las eliminatorias y es el titular indiscutido en el proceso del entrenador argentino. A los mundiales siempre se llevan tres arqueros. Por eso, Lorenzo tendrá que decidir entre Mier, hombre que atajó en duelos de eliminatorias como el encuentro ante Perú y Argentina, así como el encuentro contra Venezuela en Maturín que cerró el proceso mundialista. El entrenador nacional manifestó en la rueda de prensa que, durante los campamentos que empezarán la próxima semana en Medellín e irán hasta los últimos días de mayo y principios de junio, cuando se entregue la lista de 26, verá el nivel que muestren los futbolistas para poder depurar sus elegidos. Además, agregó que el proceso, haber estado en las clasificatorias, era importante. En ese sentido, Montero podría tener ventaja, pues atajó en el duelo contra Ecuador de eliminatorias y fue opción durante gran parte del camino a Norteamérica.

Aldair Quintana, quien viene teniendo un buen presente con Independiente del Valle en el fútbol de Ecuador, así como Andrés Mosquera Marmolejo, son figuras que recién ingresan al proceso de Lorenzo. Llamó la atención que no tuviera en cuenta a Devis Vásquez, quien se venía descatacando con el Besiktas de Turquía y es propiedad de la Roma de Italia.

Defensas

Álvaro Angulo

Santiago Arias

Cristian Borja

Juan David Cabal

Carlos Cuesta

Willer Ditta

Junior Hernández

Jhon Lucumí

Déiver Machado

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Édier Ocampo

Andrés Román

Johan Romaña

Dávinson Sánchez En la zona defensiva hay dos grandes sorpresas: la convocatoria del futbolista Junior Hernández, que juega en el Deportes Tolima y el lateral derecho Édier Ocampo, que juega en Vancouver Whitecaps de la MLS de Estados Unidos y tiene su primer llamado al equipo nacional de mayores. El jugador nacido en Tumaco hace 22 años, que debutó como profesional en Atlético Nacional, estuvo en procesos de selecciones desde la sub-20. El resto de la lista no tiene más sorpresas. Todos los elegidos, incluyendo a Andrés Felipe Román y Álvaro Angulo, que serían la “tercera opción” en sus posiciones, estuvieron en las eliminatorias o en los partidos amistosos en la era de Néstor Lorenzo al frente del equipo. Por este lado consideramos que los futbolistas que tienen cupo fijo al torneo serían Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Santiago Arias y Yerry Mina.

Volantes

Jhon Arias

Yáser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Jaminton Campaz

Johan Carbonero

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Edwuin Cetré

Nelson Deossa

Sebastián Gómez

Carlos Andrés Gómez

Jéfferson Lerma

Jhon Solís

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Johan Rojas

James Rodríguez

Juan Manuel Rengifo

Richard Ríos

Juan Guillermo Cuadrado Esta fue la posición en la que Lorenzo eligió a más futbolistas: 22, casi el listado completo que tiene que entregarle a la Fifa máximo el 2 de junio. En esta posición hay nombres que llaman la atención como el de Jordan Barrera y Juan Manuel Rengifo, jóvenes que se han destacado en sus equipos, pero no habían estado en el radar de la Selección Colombia de mayores. También aparece en la prelista el nombre de varios futbolistas que en algún momento hicieron parte del seleccionado nacional como Juan Guillermo Cuadrado y Wilmar Barrios, quienes jugaron el Mundial Rusia 2018 pero no fueron habituales en las clasificatorias a Norteamérica 2026. En esta de la cancha hay varios futbolistas que tiene cupo fijo en la lista de 26: el capitán del equipo Nacional, James Rodríguez, así como Jhon Arias, Richard Ríos, Jéfferson Lerma, Juan Fernando Quintero y Jorge Carrascal.

Delanteros

Rafael Santos Borré

Jhon Córdoba

Jhon Jáder Durán

Juan Camilo Hernández

Jhon Stiven Medoza

Luis Suárez

Sebastián Villa

Neyser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Díaz Entre los futbolistas elegidos por Lorenzo para esta posición hay tres que tienen cupo fijo al Mundial: Luis Díaz, que es el mejor jugador del equipo nacional en la actualidad; Luis Suárez, que se consolidó como goleador de la Liga de Portugal esta temporada con el Sporting de Lisboa luso y superó el registro de Falcao y Jakcson Martínez; así como Jhon Córdoba, que con su portento físico se ha destacado en la Liga de Rusia.