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Suiza perdería a su máxima figura ante Colombia: Johan Manzambi está en duda por lesión

La posible baja de Johan Manzambi supone un duro golpe para Suiza antes del duelo de octavos frente a Colombia, este martes en Vancouver, desde las 3:00 de la tarde.

  • Johan Manzambi, una de las revelaciones del Mundial de Norteamérica-2026, sería la gran ausencia de Suiza para el duelo de octavos de final frente a Colombia tras sufrir una lesión de rodilla. FOTO AFP
    Johan Manzambi, una de las revelaciones del Mundial de Norteamérica-2026, sería la gran ausencia de Suiza para el duelo de octavos de final frente a Colombia tras sufrir una lesión de rodilla. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Suiza podría afrontar con una ausencia de peso el partido de este martes frente a Colombia por los octavos de final del Mundial de Norteamérica-2026.

El seleccionado europeo, uno de los rivales más exigentes que ha encontrado hasta ahora el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, tiene en seria duda a su principal figura, el atacante Johan Manzambi, quien habría sufrido una lesión durante el entrenamiento previo al compromiso que se disputará en Vancouver, Canadá.

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El combinado helvético, que terminó como líder de su grupo por encima de Canadá y luego eliminó a Argelia (2-0) en la ronda anterior, llegó a la fase definitiva impulsado por el gran momento de Manzambi. El delantero de 20 años acumula tres goles y dos asistencias en el torneo, números que lo convirtieron en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo y en la principal amenaza para una defensa colombiana que apenas ha recibido un gol en toda la competencia.

La preocupación en el campamento suizo surgió después de que la federación de ese país informara que Manzambi, junto con Rubén Vargas y Djibril Sow, no pudieron completar el entrenamiento del lunes y debieron someterse a exámenes médicos.

La situación fue confirmada por el seleccionador Murat Yakin, quien reconoció que la ausencia de cualquiera de ellos representaría un golpe importante para su equipo.

“Probablemente va a ser un poco difícil con Johan Manzambi. Espero que no. Todavía todo está en el aire”, declaró Yakin en la rueda de prensa previa al compromiso, al admitir que la presencia del joven atacante sigue siendo una incógnita.

Entérese: ¿Cuánto dinero ganaría Colombia si le gana a Suiza? Este sería el “botín” por llegar a cuartos del Mundial

Sin embargo, medios europeos señalan que el panorama no es alentador para Suiza. Según esas versiones, una resonancia habría confirmado una lesión en la rodilla sufrida durante el último entrenamiento, por lo que todo apunta a que el futbolista del SC Friburgo se perdería el choque frente a Colombia.

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Preguntas y respuestas

¿Qué lesión sufrió Johan Manzambi antes del partido contra Colombia?
Johan Manzambi presentó molestias durante el entrenamiento previo al partido y fue sometido a exámenes médicos. La Federación Suiza informó que su estado está siendo evaluado y su disponibilidad depende del diagnóstico definitivo.
¿Quién es Johan Manzambi y por qué es clave para Suiza?
Manzambi es uno de los atacantes más destacados de Suiza y una de las revelaciones del Mundial 2026. Llegó a los octavos de final con tres goles y dos asistencias, convirtiéndose en la principal referencia ofensiva de su selección.
¿Cuándo se confirma si Johan Manzambi jugará contra Colombia?
La decisión suele tomarse tras la evaluación médica y las últimas pruebas físicas antes del partido. Las selecciones normalmente anuncian la alineación oficial cerca de una hora antes del inicio del encuentro.
¿Cómo afectaría a Suiza la ausencia de Johan Manzambi?
La baja del delantero reduciría el poder ofensivo del equipo europeo y obligaría al entrenador a modificar su esquema o reemplazar a uno de sus jugadores más determinantes durante el Mundial.

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