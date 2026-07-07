Suiza perdería a su máxima figura ante Colombia: Johan Manzambi está en duda por lesión

Suiza podría afrontar con una ausencia de peso el partido de este martes frente a Colombia por los octavos de final del Mundial de Norteamérica-2026.

El seleccionado europeo, uno de los rivales más exigentes que ha encontrado hasta ahora el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, tiene en seria duda a su principal figura, el atacante Johan Manzambi, quien habría sufrido una lesión durante el entrenamiento previo al compromiso que se disputará en Vancouver, Canadá.

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El combinado helvético, que terminó como líder de su grupo por encima de Canadá y luego eliminó a Argelia (2-0) en la ronda anterior, llegó a la fase definitiva impulsado por el gran momento de Manzambi. El delantero de 20 años acumula tres goles y dos asistencias en el torneo, números que lo convirtieron en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo y en la principal amenaza para una defensa colombiana que apenas ha recibido un gol en toda la competencia.

La preocupación en el campamento suizo surgió después de que la federación de ese país informara que Manzambi, junto con Rubén Vargas y Djibril Sow, no pudieron completar el entrenamiento del lunes y debieron someterse a exámenes médicos.