Indignación por caso de maltrato animal en Antioquia: habrían capturado al presunto agresor de un gato

Las autoridades habrían capturado a un joven señalado como el protagonista de un caso de maltrato animal, al arrojar a un gato por un barranco de manera inmisericorde.

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Las imágenes sobre ese acto brutal que ha causado conmoción fueron divulgadas por el medio de comunicación local NP Noticias on Line. En ellas, aparece un muchacho furibundo que coge a un gato por las patas y, en medio de un evidente ataque de ira, lo arroja con furia hacia el corredor de una vivienda ubicada en la parte baja del barranco.

El acto, ya de por sí deplorable, se agrava por la actitud cómplice y cínica de quien graba el video, el cual se ríe y simplemente pronuncia: “Lo tiró allá abajo”, a la vez que el presunto agresor insulta al animal con la expresión “maldito” y no se conduele con los maullidos que emite el felino en señal del sufrimiento que está padeciendo.

De acuerdo con las primeras versiones, la razón por la que el joven decidió tirar al felino desde una altura de aproximadamente 15 metros fue que se había comido un chicharrón.

El hecho, también según ese medio de comunicación, ocurrió en el barrio El Paraíso, de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, aunque no se especificó cuándo. Tampoco hay hasta ahora información sobre el estado del animal maltratado.

En conversación con EL COLOMBIANO, el alcalde de Zaragoza, Andrés Emilio Luján, rechazó lo sucedido y afirmó que avanzada la noche del lunes le informaron que en la estación de policía local estaría el muchacho que habría maltratado al gato.

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El maltrato animal es un delito penal en Colombia. El Código Penal establece que quien ocasione la muerte o lesiones graves a un animal puede enfrentar entre 32 y 56 meses de prisión y multas de 30 a 60 salarios mínimos, además de la prohibición de tener o trabajar con animales.

¿Por qué habría lanzado el joven al gato desde el barranco?

De acuerdo con las primeras versiones citadas por el medio local NP Noticias on Line, el joven habría arrojado al gato porque el animal se había comido un chicharrón. Hasta el momento, esa es la única motivación conocida y no se informa si fue confirmada oficialmente por las autoridades.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud del gato después de la caída?

Por ahora no se conoce el estado del animal. La noticia señala expresamente que no hay información sobre las condiciones en que quedó el gato tras caer desde una altura aproximada de 15 metros.

¿Dónde ocurrió el presunto caso de maltrato animal contra el gato?

Según las primeras versiones difundidas por NP Noticias on Line, el hecho ocurrió en el barrio El Paraíso, del municipio de Zaragoza, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Sin embargo, la información disponible no precisa la fecha exacta en que sucedieron los hechos.